Uznemirujući snimak: Pogledajte trenutak sudara tramvaja i autobusa u Istanbulu

Nakon nesreće na mjesto događaja je upućen veliki broj bolničkih, policijskih i vatrogasnih vozila. Tramvaj je nakon sudara iskočio iz šina, a autobus je udario u drugo vozilo na putu.

Lokalni zvaničnici su objavili da su u nesreći povrijeđene 33 osobe. Povrijeđeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnice.

Spasilačke ekipe su autobus odvojile na dva dijela kako bi ga uklonili dizalicom i šleperom s mjesta sudara, podigli autobus IETT koji je došao na lice mjesta, ekipe su autobus odvojile na dva dijela iz dijela s mijehom.

Svi odvojeni dijelovi autobusa utovareni su na kamion i odvučeni, a tramvaj je kranom postavljen na šine i odvučen sa te lokacije. prneosi “Radiosarajevo“.

