Smrtnost u Njemačkoj je veća nego u udarnim covid-godinama, samo u oktobru umrlo je više od 90 hiljada građana! Populisti krive vakcine, evo što kažu stručnjaci…

Oktobar je, k tome, samo vrh crnog vala koji je u najrazvijenijoj europskoj zemlji uočen tijekom cijele 2022.: od početka do kraja resi je vrtoglavo visoka smrtnost, što se ne da objasniti samo epidemijom covida i njezinim izravno dohvatljivim posljedicama. Njemački politički populisti već naveliko love u mutnom i za takav trend, manipulativno i krajnje predvidivo, najviše krive ‘cijepljenje‘. Stručnjaci ih demantiraju, no ni oni baš ne raspolažu čvrstim i egzaktnim argumentima za tako crne brojke.

Prema podacima Instituta Robert Koch, u listopadu je u Njemačkoj od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 4.334 osoba. To je znatno više nego u listopadima prethodnih covid godina, no čak i u ljetnim mjesecima ove godine od korone je u Njemačkoj umrlo znatno više ljudi od ranijih prosjeka.

“Samo povećanje broja umrlih od korone nije dovoljno kako bi se objasnila visoka stopa smrtnosti u listopadu,” kaže za DW Jonas Schöley, znanstveni suradnik pri Institutu Max Planck. Broj umrlih od korone, napominje, objašnjava tek polovicu umrlih u listopadu. A za drugu polovicu je najočitije objašnjenje što se ove godine bilježi veoma rani val drugih zaraznih bolesti, poput gripe. Riječju, korona je u sinergiji s drugim zarazama respiratornih putova u listopadu u Njemačkoj sebi dodatno popravila statistiku.

No, što je s visokim postotkom umiranja u ljetnim mjesecima? Premda još od Paula Celana znamo da je ‘smrt majstor iz Njemačke‘, to da se najednom najviše umire u tradicionalno najmanje fatalnom razdoblju godine nije lako objašnjivo. Periodičnost smrtnosti se u ovoj zemlji znatno promijenila, napominju stručnjaci, pa se u zadnje vrijeme i mimo zimskih mjeseci bilježe visoke stope mortaliteta kroničnih bolesnika. To se donekle može objasniti covidom-19, ali i toplinskim valovima, odnosno snažnim udarima prekomjernih vrućina koje su posljedice klimatskih promjena.

Jonas Schöley s Instituta Max Planck smatra da je veza između cijepljenja protiv korone i većeg mortaliteta kod Nijemaca gotovo nemoguća. „Da su cjepiva uzrok povećanog broja smrtnih slučajeva, to bi odavno bilo dokazano u medicinskim i epidemiološkim istraživanjima“, uvjereno tvrdi ovaj znanstvenik.

