Lukašenko: Ukrajina mora pristati na primirje, inače će biti potpuno uništena

Lukašenko je poručio kako su za okončanje sukoba u Ukrajini nužni pregovori, inače će se Ukrajina suočiti s potpunim uništenjem, prenosi bjeloruska agencija BelTA.

“Sve je u rukama Ukrajine. Ovo ne govorim zato što želim da se Zelenski ili Ukrajina sami nose s ovom situacijom. Doista, sada je sve u rukama Ukrajine”, odgovorio je bjeloruski čelnik na pitanje je li se na summitu raspravljalo o mogućnosti mirovnog sporazuma s Ukrajinom. Dodao je da situacija u Ukrajini nije bila glavna tema, nego je samo spomenuta usputno.

Lukašenko je kazao da ako Ukrajina ne želi da ljudi umiru, onda se sukob mora zaustaviti. “Teško je, teško, bolno, ali oni to moraju učiniti ako se žele oporaviti. To treba zaustaviti. Jer inače će ovo biti potpuno uništenje Ukrajine. To neće biti gubitak državnosti, nešto što je rekao predsjednik Putin puno prije operacije. To će biti uništenje Ukrajine. To treba zaustaviti”, uvjeren je.

“Ratovali smo s Njemačkom, ali rane su zacijelile”

Siguran je da će se s vremenom odnosi među narodima popraviti, kao što se to događalo mnogo puta u povijesti nakon velikih sukoba. “Bili smo u ratu s fašističkom Njemačkom. Izgubili smo 30 milijuna života. Tko se toga danas sjeća? Bjelorusija i Rusija se jedva sjećaju. Tko drugi? Rane su zacijelile”, istaknuo je Lukašenko.

“Spremni smo ne samo razgovarati s njima. Spremni smo na suradnju, na prijateljstvo. Tako će biti i nakon ovog sukoba. Izdržat ćemo, izliječit ćemo se. Vjerojatno ćemo mi (čak i naša generacija) moći objasniti ukrajinskom narodu što se dogodilo. Stoga su mirovni pregovori neizbježni. Mir, mir i još jednom mir”, rekao je bjeloruski čelnik.

“Europa je konačno otvorila oči. Ako europski čelnici ne uspiju shvatiti situaciju… Zašto im treba ovaj rat u njihovoj kući, na kućnom pragu? Pomest će i Scholza i Macrona s dužnosti. Dogodit će se, vidjet ćete”, dodao je.

“Glasovi koji pozivaju na mirovne pregovore postaju sve glasniji i izvan i unutar Ukrajine. Sve te antiratne snage (a ima ih sve više) guraju rukovodstvo Ukrajine na pregovore”, optimistično je zaključio Lukašenko.

