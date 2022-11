Potres magnitude 6 stepeni zatresao Tursku

Potresi su bili dovoljno jaki da su se osjetili u Istanbulu i glavnom gradu Ankari. Najmanje 35 ljudi je ozlijeđeno, kažu dužnosnici, piše Klix.

Procjene dubine potresa variraju od 2 do 10 kilometara.

Postoje izvještaji o nestanku struje u regiji, kao i o skakanju stanovnika s balkona.

Drugi potres jačine 4,7 zabilježen je 20 minuta nakon prvog.

Turski ministar unutarnjih poslova Suleyman Soylu rekao je da nema informacija o poginulim.

Turska agencija za katastrofe saopćila je da su 32 ozlijeđena u Duzceu, jedan u Istanbulu, jedan u Zonguldaku na obali Crnog mora i jedan u Boluu, na jugoistoku.

Fotografije iz Duzcea noću pokazuju mnoge ljude nagurane vani, umotane u deke, koji koriste improvizirane vatre kako bi se ugrijali.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke potresa sigurnosnih kamera, piše Klix.

