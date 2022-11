Priča o Ghanimu, mladiću koji je proučio ajet iz Kur’ana na otvaranju Mundijala

Ali mladić sa kojim je razgovarao Freeman, Ghanim Muhammed al Muftah, je privukao veliku pažnju i bio veća zvijezda dana. Njegova priča je zadivila mnoge, a ovaj 20-godišnjak je prava inspiracija.

“Čuo sam nešto lijepo. Ne samo muziku, nego i ovaj poziv na slavlje”, riječi su Freemana dok hoda prema mladiću bez nogu na sredini pozornice.

“Dođi ovamo”, rekao je Freemanu Ghanim, ambasador Svjetskog prvenstva.

“Uputili smo poziv jer su svi dobrodošli. Ovo je poziv cijelom svijetu”, dodao je.

U svom razgovoru obojica su se složila da je “ono što nas spaja ovdje, u ovom trenutku, mnogo veće od onoga što nas dijeli”.

“Kroz sve razlike u jeziku postoji zajednička nit nade, ushićenja i poštovanja. Možda ne razumijemo riječi, ali u najdubljem dijelu sebe moramo cijeniti i razumjeti emocije koje nas sve povezuju”, rekao je Freeman.

Mladić Ghanim boluje od rijetke bolesti Sindrom kaudalne regresije usljed koje nije došlo do razvoja donjih ekstremiteta.

Na otvorenju Svjetskog prvenstva u fudbalu proučio je ajet iz Kur’ana: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji…”.

Ghanim je rođen 5. maja 2002. godine, a ljekari su mu prognozirali da neće živjeti 15 godina. Svake godine ide na operacije.

Uprkos teškoj i rijetkoj bolesti, Ghanim studira, pliva, igra fudbal, penje se na planine i već je oborio doktorske prognoze i nada je svim osobama sa invaliditetom. Nada se da će postati paraolimpijac.

Aktivan je i na društvenim mrežama, a putuje i širom svijeta gdje drži inspirativne govore.

Igrao je fudbal noseći kopačke na rukama, popeo se na Jebel Shams, najviši planinski vrh u regiji Zaljeva, a planira osvojiti i Mount Everest. Želi studirati političke nauke i postati premijer Katara.

A verse of the Qur'an was recited at the World Cup's opening ceremony in Qatar pic.twitter.com/xC5cplxPBw

— Islamic Strength (@islamicstrength) November 21, 2022