Dječak (11) umro od ujeda zmije: Njegov otac optužen za ubistvo iz nehata

Dječak je preminuo nakon što ga je ujela zmija u Kvinslendu u Australiji, a dječakov otac je optužen za ubistvo iz nehata zbog ove tragedije.

Tristan Fram je imao 11 godina kada je naišao na reptila u regionu Saut Barnet u novembru 2021. Umro je nekoliko sati kasnije.

Policija Kvinslenda potvrdila je da je 31-godišnji muškarac optužen za ubistvo iz nehata u ponedeljak uveče nakon 12-mesečne istrage.

Vjeruje se da je Tristan ujeden kada su on i njegov otac, Kerod Fram, bili na imanju prijatelja u Murgonu.

