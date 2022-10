Muslimani obilježavaju dan rođenja poslanika Muhammeda

Muslimani širom svijeta prigodnim programima obilježavaju dan rođenja poslanika Muhammeda a.s., javlja Anadolu Agency (AA).

Mevlud, dan rođenja poslanika Muhammeda, u islamskoj tradiciji obilježava se 12. rebiu-l-evvela po lunarnom, hidžretskom kalendaru, što je prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini u subotu, 8. oktobra.

Tradicionalna mevludska svečanost će biti održana večeras u Carevoj džamiji, dok će se centralna mevludska svečanost održati sutra u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

Dan mevluda je jedan od najradosnijih događaja za muslimane, jer Poslanikovo, a.s, rođenje predstavlja početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva, navodi se u saopćenju Uprave za vjerske poslove Islamske zajednice u BiH.

“Mi smo te (Muhammede) kao milost svjetovima poslali”, kaže se u Kur’anu Časnom (El- Enbijā’ 107). Poslanik Muhammed, a.s., za sebe je govorio:

“Ja sam dova Ibrahimova i radosni navjestitelj Isaov, a.s.” (Hadis)

Poslanikovim, a.s, rođenjem i pojavom, najmirisnije ruže na drvetu poslanstva, označen je završetak poslaničkog ciklusa.

Muslimani baštine sjećanje na Poslanika, a.s, kao nekog ko je svojim životom dosegao zenit ljudskosti, s obzirom na to da je kao “usvetun hasenetun – divan uzor” iskusio moralnu puninu onoga što čini savršeno odgojenu ljudsku narav. Muhammed, a.s, se odlikovao održavanjem ravnoteže između duha i materije, srca i duše, života i smrti.

Čovječanstvu je vlastitim primjerom posvjedočio univerzalno načelo: da bi se djelovalo dobro, mora se biti dobar, da bi se savladao svijet, valja najprije savladati samog sebe i tako dalje.

Iz poštovanja prema svom voljenom Poslaniku, a.s, muslimani u Bosni i Hercegovini stoljećima 12. rebiu-l-evvel obilježavaju učenjem mevluda, pobožnog spjeva o Muhammedu, a.s.

Muhammed je bio posljednji Božiji poslanik po islamu, koji je poslan od Boga cijelom čovječanstvu kako bi upotpunio originalnu monoteističku vjeru svih poslanika prije njega, Adema, Ibrahima, Musaa, Isaa i drugih poslanika.

