Misteriozni stupovi svjetlosti uznemirili Ruse u nizu gradova: ‘Je li to Putin aktivirao Peresvet?!‘

Neobičan fenomen prošle je noći uočen u više ruskih gradova, uključujući Moskvu, Belgorod, Omsk, a neka neprovjerena izvješća spominju i Murmansk. Radi se o stupovima svjetlosti nepoznatog porijekla, a korisnici Twittera, gdje se objavljuju i dijele fotografije i video snimke, nagađaju radi li se o prirodnom fenomenu ili nečem drugom.

Mnogi od njih spekuliraju da bi se možda moglo raditi o ruskom laserskom oružju, tačnije sustavu “Peresvet”, koji je predstavljen 2018. godine, a navodno može onesposobiti satelite i druge elektroničke sustave na visini od 1500 kilometara.

U ožujku te godine Vladimir Putin održao prezentaciju na kojoj je predstavio nove interkontinentalne balističke projektile, hipersonično oružje i lasersko oružje “Peresvet”, nazvano po srednjovjekovnom pravoslavnom redovniku ratniku Aleksandru Peresvetu.

What is this??? #russia Belgorod pic.twitter.com/CzR0BTD3nG

— ParaBellum (@Spoki_83) October 5, 2022