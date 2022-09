OSTAVILA PRVOG MUŽA ZBOG NJEGA, A ZBOG PISAMA NASTAO SKANDAL: Ko je suprug princeze Ane, kojeg je kraljica obožavala

U posljednjih nekoliko decenija, princeza Ana je postala poznata kao jedna od najvrednijih članova kraljevske porodice u “firmi”, ali vjerni obožavaoci znaju da kraljičina jedina kćerka često ima društvo kada obavlja svoje kraljevske dužnosti u vidu svog drugog muža , viceadmirala – Timotija Lorensa.

Iako je bio istaknuti član kraljevske porodice skoro 30 godina, Lorens možda nije toliko poznat kao neki drugi članovi.

Evo nekih interesantnih činjenica o mužu princeze Ane:

Rođen 1. marta 1955. godine, Timoti je najmlađi od dva sina komandanta mornarice Gaja Stjuarta Lorensa i Barbare Alison Lorens. Ima starijeg brata Džonatana. Kao mladić, pohađao je Univerzitet u Daramu sa pomorskom stipendijom, gdje je diplomirao geografiju.

Bio je u Kraljevskoj mornarici i čak je služio na jahti kraljevske porodice

U Kraljevsku mornaricu stupio je 1973. kao vezista, a 1977. je unapređen u poručnika. Nakratko je služio kao navigacijski oficir na veoma voljenoj jahti kraljevske porodice, Kraljevskoj jahti Britannia, koja je povučena iz upotrebe 1997. godine. Priča se da je Britanija bila mesto gde su se Lorens i princeza Ana prvi put sreli.

Lorens je služio i komandovao brojnim brodovima tokom svoje karijere (u čin kapetana je unaprijeđen 1995. godine). Tokom 90-ih radio je i za Ministarstvo odbrane Velike Britanije, kao vojni pomoćnik državnog sekretara za odbranu i u Strateškom pregledu odbrane. Godine 2004. unapređen je u kontraadmirala, a 2007. u viceadmirala. Zvanično se povukao iz Kraljevske mornarice u avgustu 2011.godine.

Njegova ukradena pisma princezi Ani izazvala su pometnju 1989. godine

Među svojim brojnim profesionalnim funkcijama, 1986. godine, Lorens je imenovan za konjušara — kraljevskog pomoćnika — kraljice. Čini se da su se u to vrijeme on i princeza Ana zbližili. Godine 1989, serija ličnih pisama između njih dvoje anonimno je dostavljena listu The Sun, koji ih je poslao Skotland Jardu. Iako sama pisma nikada nisu objavljena — Bakingemska palata je priznala pisma u to vrijeme, napominjući da su ukradena i da ih je napisao Lorens, ali nije komentarisala njihov sadržaj — ubrzo su se proširile glasine da je Anin brak sa Markom Filipsom je bio u nevolji.

Oženio se sa Anom 1992. godine

Iste godine kada je okončan razvod princeze Ane od Marka Filipsa, ona i Lorens su se vjenčali na maloj ceremoniji u crkvi u blizini Balmorala 12. decembra 1992 — ironično, samo nekoliko dana nakon što su princ Čarls i princeza Dajana objavili da se zakonski razvode. Bio je to Lorensov prvi brak. Par se vjenčao u prezbiterijanskoj crkvi, a ne u Engleskoj, koja nije dozvoljavala obrede venčanja za ljude koji su razvedeni. Prisustvovali su kraljica, princ Filip, kraljica majka, princeza Margaret i princ Edvard, zajedno sa njeno dvoje dece iz braka sa Filipsom, Piterom i Zarom.

On zauzima posebno mesto u kraljevskoj porodici

Lorens nije dobio zvanje vršnjaka kroz brak sa princezom Anom, ali ga je kraljica kasnije postavila za viteza zapovednika Kraljevskog viktorijanskog reda 2011. Tokom godina, on je postao stalni dio postave uz Anu na kraljevskim događajima, a čak mu je i bila dozvoljena posebna privilegija na balkonu Bakingemske palate za Kraljičin platinasti jubilej.

Palata je najavila uoči godišnje proslave kraljičinog rođendana, Trooping the Colour, da će se na balkonu pojaviti samo članovi kraljevske porodice, sa samo nekoliko izuzetaka. „Očekuje se da će se pojaviti i deca sa Kembridža i Veseksa, kao i ser Tim Lorens, kome kraljica rado dozvoljava da bude čest gost i podržava princezu na zvaničnim angažmanima“, navodi se u saopštenju, čime je Lorens jedina osoba na balkonu Trooping the Color koji nije rođen u kraljevskoj porodici.

Nakon kraljičine smrti u septembru 2022. godine, Lorens je bio uz Anu, putujući sa njom dok su pratili kraljičin kovčeg od Škotske do Londona, gdje će Elizabeta biti dok ne bude konačno sahranjena pored svog muža, princa Filipa u kapeli Sen Džordž u Londonu.

