Poznato je gdje i kada će biti pokopana kraljica Elizabeta, ovo su detalji

Sutra navečer, također u 19:30 po mjesnom vremenu (20:30 po srednjoeuropskom), njezina djeca, uključujući novog kralja Charlesa III., okupit će se na još jednom bdjenju pored njezina lijesa koji je izložen u Westminsterskoj palači u Londonu.

Kraljica je umrla 8. septembra u dobi od 96 godina u Škotskoj. Vladala je više od sedamdeset godina.

Na sprovodu će biti oko dvije hiljade ljudi

Državni pogreb, prvi od smrti Winstona Churchilla 1965., održat će se u 11 sati po mjesnom vremenu (12 sati po srednjoeuropskom) u Westminsterskoj opatiji u nazočnosti 2000 uzvanika, uključujući stotine stranih dužnosnika i članova kraljevskih obitelji.

Prisutno će biti i 200 ljudi koje je kraljica odlikovala u junuove godine, u prvom redu zdravstveni djelatnici angažirani u pandemiji koronavirusa. Lijes će nakon toga biti prebačen u kapelu svetog Jurja u dvorcu Windsor. Misa će se održati u 16 sati (17 po srednjoeuropskom vremenu) u nazočnosti više od 800 ljudi, a sam pokop rezerviran je za najužu porodicu, bez fotografa i kamera.

Kraljica će počivati u kapelici kralja Georgea VI., gdje se nalaze njezin otac i majka, kao i pepeo njezine sestre princeze Margaret. Onamo će biti prebačen i lijes njezina supruga, princa Philipa, koji se sada nalazi u kraljevskoj grobnici. Charles III. će u nedjelju održati prijam za šefove države koji su stigli na kraljičin pogreb. prenosi “Novi“.

