Ukrajinci umarširali u grad kod granice, pale se zastave Rusije

Državna granična služba Ukrajine objavila je video na kojem se vidi kako vojnici kidaju ruske znakove, trgaju i pale rusku zastavu u Vovčansku na sjeveru ukrajinske regije Harkov, u blizini granice s Rusijom. prenosi radiosarajevo

Snimak je objavljen na društvenoj mreži Twitter.

Ukrajinski obavještajci vjeruju da se Rusija priprema obnoviti svoje napade na nuklearnu elektranu Zaporižja kao dio napora Kremlja da cilja na infrastrukturu Ukrajine, posebno na energetski sistem zemlje.

Ovo se događa nakon što je rusko granatiranje prekinulo struju u većem dijelu Harkiva.

Bilo kakav napad na najveći europski nuklearni reaktor mogao bi imati katastrofalne posljedice za regiju.

