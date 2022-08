Zašto euro slabi i šta su posljedice?

Agencija AP navodi da slabljenje eura stvara bojazni u 19 evropskih zemalja koje je upotrebljavaju u trenutku kada se i suočavaju sa energetskom krizom usljed ruske invazije na Ukrajinu.

Zašto euro gubi na vrijednosti i kakve bi to moglo imati posljedice?

Egal eura i dolara

Podrazumijeva podjednaku vrijednost evropske i američke valute. Taj odnos konstantno varira, u tekućoj nedjelji euro je vrijedio nešto manje od jednog dolara.

Kurs jedne valute može da bude presudan za određivanje ekonomskih perspektiva, a euro je u ovom slučaju gubio na vrijednosti. Očekivanja da će se ekonomija oporaviti pošto je umakla posljedicama Covida 19 zamijenila su predviđanja o recesiji.

Procjene su da su za to najoodgovorniji skupi energenti i rekordna inflacija. Evropa mnogo više zavisi od ruske nafte i prirodnog gasa u sferi industrije i proizvodnje struje – nego Sjedinjene Države.

Strahovanje da će usljed ruskog rata u Ukrajini zavladati nestašica nafte na globalnim tržištima uticao je na poskupljenje tog energenta. Istovremeno, Rusija je smanjila isporuke prirodnog gasa Evropskoj uniji, što njeni lideri ocjenjuju kao odmazdu za sankcije i isporuke oružja Ukrajini.

Usljed visokih cijena energenata inflacija u eurozoni dostigla je u julu rekordnih 8,9 posto. Poskupili su brojni proizvodi, robe i usluge, od namirnica do komunalija. Također, aktuelna su i strahovanja da će biti potrebna štednja prirodnog gasa u metalskog industriji, proizvodnji stakla ili poljoprivredi ukoliko Rusija umanji ili potpuno obustavi isporuke gasa.

Bojazni osnažuje i činjenica da je Rusija smanjila protok gasovoda Sjeverni tok 1 do Njemačke na 20 posto kapaciteta, saopštivši da će naredne sedmice biti zatvoren na tri dana usljed, kako je obrazloženo, rutinskog održavanja kompresorske stanice, prenosi AP.

Cijene prirodnog gasa na evropskom tržištu dostigle su rekordne vrijednosti usljed smanjenja zaliha, straha od daljih prekida u snabdijevanju i značajne potražnje.

„Ako smatrate da je euro u poređenju sa dolarom jeftin – razmislite ponovo”, objavio je u ponedeljak Robin Brooks, glavni ekonomista bankarske trgovinske grupe Institut za međunarodne finansije.

Global recession is coming. The further east you go in Europe, the worse it gets. Austria's (lhs, blue) forward-looking orders – inventories is nearing 2008 levels, while Poland is already there (rhs, blue). This is BEFORE the current energy price spike. It's going to get bad… pic.twitter.com/FHJj5Nbh2C

— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) August 22, 2022