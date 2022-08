Rusija predstavila novo oružje: Ovo je pas-robot naoružan raketnim bacačem

Naime, u Moskvi traje velika vojna izložba ruske vojske “Vojska 2022”.

Ranije na izložbi su pokazali i model planirane nove svemirske stanice koju će izgraditi Rusija, a novu stanicu su nazvali ROSS, piše 24sata.

Robot-pas je dizajniran tako da može obavljati i vojne i civilne zadatke. Može pomagati spasilačkim ekipama, obavljati izviđanje, dostavljati lijekove zarobljenim žrtvama itd. Osim toga, ovaj robot može transportovati oružje i municiju, obavljati precizno gađanje, identifikovati mete itd. prneosi “N1“.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0

