Snažne eksplozije na Krimu: Prekretnica u ruskoj invaziji?

Snažne eksplozije odjekivale su u utorak na dosad uglavnom mirnom Krimu – poluotoku na Crnom moru koji je Rusija anektirala 2014. U ovom napadu na rusku bazu jedna je osoba poginula i osam je ozlijeđeno. Kijev službeno ne spominje ovu akciju, a Moskva tvrdi da nije bilo napada već da je eksplodiralo uskladišteno oružje.

Anektirani Krim, oaza za odmor brojnim Rusima, do sada je bio pošteđen bombardiranja i artiljerijske borbe koje su pretrpjela druga područja istočne i južne Ukrajine. No jučerašnji događaji očito su prekretnica u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Kijev je – iako izravno ne priznaje napad na rusku zračnu bazu – htio pokazati da njihova oružana moć raste iz dana u dan.

– Odmarali smo se u stanu, i bilo je vrlo tiho, jer vani je jako vruće. I u tom trenutku tutnjava, cijela zgrada se počela tresti, stakla na prozorima počela su pucati i padati po mojoj ženi. Iskreno rečeno, nisam znao što se događa, bio sam u panici. Uspjeli smo pobjeći u kupaonicu, a onda sam čuo niz eksplozija. Kada je sve prestalo pokupio sam dokumente i novac i pobjegao iz stana, rekao je stanovnik Krima Viktor Lesničenko.

Svjedoci tvrde kako su čuli najmanje 12 eksplozija, no službeno priopćenje iz Moskve objašnjava kako se nije dogodio nikakav ukrajinski napad, kako je riječ o detoniranju uskladištenog ruskog streljiva u obližnjoj zračnoj bazi. Na događaje na okupiranom Krimu reagirao je i ukrajinski predsjednik. Nijednom riječju nije spomenuo upletenost ukrajinske vojske u eksplozije koje su potresle Krim.

– Ruska agresija na Ukrajinu i rat protiv cijele slobodne Europe počeo je na Krimu i završit će na Krimu. I konačni rezultat bit će oslobađanje Krima od ruske okupacije. Nemoguće je u ovom trenutku reći kada će se to dogoditi, ali sve vodi prema tom konačnom cilju. Mi želimo da se sve dogodi ukoliko je to moguće mirnim putem, pa i ovaj put želimo organizirati međunarodni summit na kojem bi se trebao dogovoriti mirni prijenos vlasti na Krimu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

No dalek je i težak put do mira u Ukrajini. Ruske snage i dalje napadaju, žele ostvariti konačnu pobjedu u regiji Donbas, te priznati dvije odmetnute fantomske države. Grad Mikolajiv nakon gotovo tri dana žestokih napada i policijskog sata doživljava prve minute mira. U dogovorenom primirju stanovništvo je dobilo priliku da nabavi osnovne zalihe. No problem je u tome što su police gotovo svih trgovina doslovno prazne. Velika pomoć stiže iz cijeloga svijeta preko humanitarnih organizacija.

– U gradu je ostalo oko 150 tisuća stanovnika, i vjerujte – svaki od tih 150 tisuća treba neki oblik pomoći. A tu je riječ o svakakvoj vrsti pomoći – od hrane, odjeće, znači humanitarne pa sve do psihološke pomoći, rekao je Andrej Skorohod, predstavnik regionalnog Crvenog križa.

Okolica Kijeva jedna je velika žitnica. Na kojoj brojna mehanizacija ubire plodove ovogodišnje žetve. Budućnost je neizvjesna, svi su svjesni toga kako ni prošlogodišnja žetva još nije pronašla put do kupaca diljem svijeta. No optimizma ne nedostaje.

– Svi mi jedemo kruh, svi ljudi u svijetu. Bez kruha nema života, on je bit svega, i zato radimo najbolje što znamo, rekao je farmer Boris.

Žito koje se žanje još se ne skladišti u silose. U njima se nalazi prošlogodišnji urod, koji je zbog loših vremenskih uvjeta dosta stradao. Odluka je jednostavna, ali teška – staro žito će se uništiti a novo pohraniti u silose u nadi da će naći put do svjetskih tržišta, piše HRT.

