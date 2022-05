Putin je svjestan da ne može dobiti ovaj rat, zato je prešao na plan C

Ovaj rat je rat u kojem Rusija ne može pobijediti ni u kojem smislu, tvrdi odbrambeni analitičar Majkl Klark (Michael Clarke) u ekstenzivnoj analizi koju je objavio BBC.

Klark je podsjetio kako su Putinovi inozemni vojni uspjesi širom svijeta nakon 2008. godine postignuti korištenjem malih brigada elitnih snaga, plaćenika i lokalnih policijskih grupa uz ruske zračne snage. Rusija se brzo i nemilosrdno kretala, a Zapad nije mogao ništa osim postupnog režima sankcija.

Nepromišljeno kockanje Putina

Moskva je bila uspješna uz niske troškove tokom intervencija u Gruziji, Nagorno-Karabahu, Siriji, Libiji, Maliju i dva puta u Ukrajini, prvo u ilegaljnoj aneksiji Krima, a potom i u stvaranja ssamoproglašenih ruskih država u Lugansku i Donjecku. Putin je bio vješt u stvaranju “novih činjenica” na terenu, prenosi BBC.

Isto je pokušao u februaru u najvećem mogućem razmjeru u Ukrajini, odnosno preuzeti vlast u roku od oko 72 sata u zemlji od 45 miliona ljudi koja zauzima drugu najveću kopnenu površinu u Evropi. Klark ističe da je to bilo nepromišljeno kockanje i da je potpuno propalo već u prvoj klljučnoj sedmici.

Odbrambeni analitičar tvrdi da Putin sada ima nekoliko opcija osim da nastavi naprijed kako bi ovaj rat u Ukrajini bio veći.

– Pošto nije uspjela s planom A – zauzeti vladu u Kijevu prije nego što snage predsjednika Volodimira Zelenskog (Zelensky) ili vanjski svijet stignu reagirati, Moskva je tad prešla na plan B. Ovo je bio više “manevarski” vojni pristup – opkoliti Kijev i krenuti na druge ukrajinske gradove – Černihiv, Sumi, Harkov, Donjeck, Mariupolj i Mikolajev i jednostavno ugušiti ukrajinski oružani otpor, dok bi Kijevu prijetila kapitulacija ili uništenje.

U frustraciji Rusi prešli na plan C

I to je propalo. Herson je bio jedini veći grad koji je pao pod rusku kontrolu i otad se i dalje opirao ruskoj upravi. Činjenica je da su ruske snage bile premale da bi dominirale tako velikom zemljom; imali su vrlo loše rezultate iz različitih razloga; bili su loše vođeni i raspršeni oko četiri odvojena fronta, od Kijeva do Mikolajeva, i još bez generalnog zapovjednika – ističe Klark.

On je naveo naveo da se ispostavilo da su se Rusi susreli s odlučnom i dobro uvježbanom ukrajinskom vojskom. Potom su Rusi u frustraciji prešli na plan C – odustajanje od Kijeva i sjevera, te koncentracija svih snaga za veliku ofanzivu u regiji Donbasa i preko juga Ukrajine.

– Ovo je kampanja koju sad vidimo kako se odvija na istoku oko Izjuma i Popasne, Kurulke i Bražkivke. Ruske snage pokušavaju opkoliti ukrajinsku operaciju združenih snaga (JFO), oko 40 posto njene vojske koja je ukopana nasuprot odcijepljenim “republikama” Lugansk i Donjeck od 2014. godine.

Ključni ruski ciljevi su zauzeti Slovjansk i malo dalje jug, Kramatorsk. Oboje su ključne strateške tačke za kontrolu cijele regije Donbas. Međutim, na ovaj ili onaj način Rusija će se morati nastaviti boriti u Ukrajini, bilo protiv stanovništva, bilo protiv ukrajinske vojske, a vrlo je moguće i oboje istovremeno. I sve dok se Kijev drži svoje trenutne linije koja zahtijeva rusko povlačenje prije nego što se može razmišljati o bilo kakvim ustupcima, Putin ne može učiniti mnogo toga osim sumorno nastaviti dalje.

Ovisnost Evrope o Rusiji

Zapadne sile nastavit će isporučivati oružje i novac Kijevu i neće uskoro ukinuti snažne sankcije Rusiji. Nakon što se energetska ovisnost Evrope o njoj uvelike smanji, Rusija ima tako malo toga što Evropi doista treba, SAD i Evropa moći će ostaviti na snazi štetne sankcije uz male troškove za vlastita tržište – poručio je Klark.

On dodaje da za Vladimira Putina nema povratka i da bi mogao biti optužen kao ratni zločinac.

– Njegova jedina politička strategija je pretvoriti rat u Ukrajini u nešto drugo, dio borbe za samu borbu za opstanak Rusije protiv “nacista” i “imperijalista” Zapada koji uživaju u prilici da sruše Rusiju. Zato mu odgovara poigravanje opasnom idejom da je Rusija suočena s “Velikim domovinskim ratom 2.0” s ostatkom Evrope.

Vjerojatno ćemo o tome još puno čuti na Dan pobjede. Predsjednik Putin tvrdit će da vidi svjetlo na kraju vrlo mračnog i dugog tunela u koji je uveo vlastitu zemlju – zaključio je Klark u analizi za BBC.prenosi Avaz

