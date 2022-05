Zelenski: Rusija se mora povući sa teritorije Ukrajine, to je preduvjet za mir

Povlačenje ruskih snaga minimalno je na što Ukrajina može pristati iako Zelenski nije govorio o Krimu, kojega je Rusija aneksirala 2014. godine.

“Ja sam lider Ukrajine, ne mini Ukrajine”, kazao je Zelenski.

Ruske snage trenutno na terenu pokušavaju ostvariti potpunu kontrolu nad lučkim gradom Mariupoljom koji je pod opsadom od početka agresije. Tamo se i dalje nalaze civili zajedno sa ukrajinskim snagama unutar čeličane Azovstal koja je pod konstantnim napadima.

Ukoliko bi konačno osvojila Mariupolj, bila bi to najveća pobjeda ruske vojske za dva mjeseca rata i dala bi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu razlog za slavlje na najavljenoj paradi povodom 9. maja, Dana pobjede u Rusiji kada ta država slavi pobjedu Sovjetskog saveza nad nacistima u Drugom svjetskom ratu.

“Kako bismo zaustavili rat, prvi korak mora biti vraćanje na pozicije od 23. februara. Mene je birao narod Ukrajine, ne samo jednog njenog dijela”, kazao je Zelenski na pitanje novinarke BBC-a.

Ukrajinski predsjednik pozvao je na ponovnu uspostavu diplomatskog dijaloga između Rusije i Ukrajine.

