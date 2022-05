RUSIJA SPREMA NAPAD NA MOLDAVIJU I PRODOR NA BALKAN? AKO PUTIN PRIZNA NEZAVISNOST PRIDNJESTROVLJA, TO ĆE BITI DIREKTNA PRIJETNJA

Izvori u britanskom izdanju lista Times-a u ukrajinskim obavještajnim službama tvrde da je Rusija razvila jasne planove za invaziju na Moldaviju, piše ugledni britanski dnevni list The Times , pozivajući se na izvore u ukrajinskom vojnom vrhu.

Vjerujemo da je Kremlj već odlučio napasti Moldaviju. Za nas će biti presudno do čega će događaji u Moldaviji dovesti. Ako Rusi uspiju preuzeti kontrolu nad zemljom, mi (Ukrajina – prim. aut.) ćemo postati ranjiviji sa vojne tačke gledišta – to će biti prijetnja integritetu Ukrajine.

Ako Rusija prizna nezavisnost Pridnjestrovlja, to će biti direktna prijetnja i narušavanje teritorijalnog integriteta Moldavije. Ovo će biti ponavljanje “donbaskog scenarija”. To znači da će Rusi ovoj tvorevini isporučiti veliku količinu oružja, a onda će Pridnjestrovlje htjeti da se priključi Rusiji – citira list sagovornike, prenosi politicki.ba.

MOGUĆNOST NEREDA I U MOLDAVIJI?

Oni dalje kažu da ruske tajne službe razmatraju mogućnost raspirivanja nereda i u Moldaviji, gdje trenutno vlada nezadovoljstvo zbog rasta cijena. Ukrajinski obavještajci su navodno primijetili neke aktivnosti na aerodromu u Tiraspolju, de facto glavnom gradu nepriznatog Pridnjestrovlja.

Sugeriraju dalje da ruska vojska planira iskrcavanje vazdušno-desantnih trupa u Pridnjestrovlju. Navodno će sa aerodroma na okupiranom Krimu letjeti avioni i helikopteri.

Istovremeno, autori teksta napominju da su ovi navodi u suprotnosti s analizom zapadnih obavještajnih agencija da Rusi nemaju dovoljno sposobnosti da sigurno prelete vazdušnu odbranu Ukrajinaca u regionu Odeske oblasti. Osim toga, da bi se Rusi snabdjeli municijom i pojačali jedinice, potrebno je stvoriti kopneni “koridor” od okupiranog Hersona kroz Mikolajevsku i Odesku oblast. To bi ih dovelo do novog sukoba s ukrajinskom vojskom.

Možda će pokušati izvesti vojnu operaciju bliže Danu pobjede 9. maja.

PRIDNJESTROVLJE KAO NEZAVISNA DRŽAVA?

Tvrdi se i da bi Vladimir Putin možda već danas mogao priznati Pridnjestrovlje kao nezavisnu državu.

The Times navodi i da ruske specijalne službe možda planiraju da slete u Tiraspolj, sjedište Pridnjestrovlja, istovremeno sa organiziranjem nereda i protesta u Kišinjevu.

Vojni analitičari Jack Watling i Nick Reynolds iz Kraljevskog združenog instituta za odbrambena istraživanja vjeruju da će takva operacija Rusa imati tri cilja:

– povući dio ukrajinskih trupa na jugozapadni front;

– zaustaviti proevropski kurs sadašnje vlade u Moldaviji;

– uplašiti Zapad da bi podrška Ukrajini oružjem i finansijama mogla dovesti do dalje destabilizacije u regionu, posebno na Balkanu.

OTKRIVENI PLANOVI

Analitičari u izvještaju napominju da je ukrajinska obavještajna služba saznala za planove general-majora FSB-a Dmitrija Milutina da se organiziraju što masovniji protesti u Moldaviji.

Demonstrantima bi bili dati simboli koji su zabranjeni u toj državi, a predstavljaju rusku invaziju na Ukrajinu.

To bi dovelo do intervencije policije, a slike hapšenja velikog broja demonstranata bile bi predstavljene kao gušenje slobode govora i opozicije. prneosi “Hayat“.

Autori The Timesa nisu mogli potvrditi ove podatke u nezavisnim izvorima.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova je 24. aprila izjavilo da nema prijetnje od eskalacije u Pridnjestrovlju. Sljedećeg dana, 25. aprila, nepoznati provokatori su ispalili ruske bacače granata na prostorije takozvanog “Ministarstva državne sigurnosti” Pridnjestrovlja u Tiraspolju, a zatim bacili korištene cijevi na ulaz. Kasnije su u selu Majak uništene moćne antene sovjetskih radio centara, koje su služile za propagandu. Vlasti u Pridnjestrovlju su kasnije prijavile napad na vojnu jedinicu u selu Parkani.

Vođa nepriznate teritorije Vadim Krasnoselski rekao je da tragovi eksplozija navodno vode u Ukrajinu. Ukrajinski obavještajci javili su da je u Pridnjestrovlju najavljen vojni sastanak rezervista.

Predsjednica Moldavije Maya Sandu optužena je za organiziranje provokativnih bombaških napada i granatiranja unutar nepriznatog Pridnjestrovlja. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine objavilo je saopćenje u kojem osuđuje provokacije u Pridnjestrovlju i podržava teritorijalni integritet Moldavije.

Predsjednik Vladimir Zelenski je 27. aprila javno izjavio da su eksplozije u Pridnjestrovlju izvele ruske specijalne službe kako bi zaprijetile Moldaviji.

Centralna obavještajna agencija Ministarstva odbrane Ukrajine izvijestila je da je Pridnjestrovska regija objavila novine s lažnim apelom Pridnjestrovljana Putinu da ih “zaštiti od uznemiravanja i represije”. NATO očekuje dalje provokacije u Pridnjestrovlju, ali je uvjeren da one ne predstavljaju vojnu prijetnju nezavisnosti Moldavije.

Ruski hakeri su 1. maja napali sajtove moldavske vlade. Nekoliko dana ranije, predsjednica Sandu je priznala da zemlja nema sposobnu vojsku da uzvrati u slučaju mogućeg napada na zemlju, prenosi politicki.ba.

Facebook komentari