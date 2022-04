Guterres nakon sastanka sa Lavrovom: Imamo različita tumačenja događaja u Ukrajini

Guterres, koji je u svojoj prvoj posjeti ruskoj prijestolnici otkako su ruske trupe napale Ukrajinu, rekao je da traži načine da pronađe “mirno rješenje” što je brže moguće.

“Izuzetno smo zainteresirani da pronađemo načine kako da stvorimo uslove za efikasan dijalog, stvorimo uslove za prekid vatre, stvorimo uslove za mirno rešenje”, kazao je Guterres.

“Znam da imamo različita tumačenja o tome šta se dešava u Ukrajini. To ne ograničava mogućnost da se vodi veoma ozbiljan dijalog o tome kako najbolje možemo raditi na smanjenju patnje ljudi”, kazao je danas Guterres.

Generalni sekretar UN-a otputovao je u Moskvu kako bi se sastao sa Vladimirom Putinom u pokušaju da UN stavi u središte napora oko mirovnih posredovanja.

Suočio se sa kritikama Ukrajine jer nije prvo posjetio Kijev i što nije odlučno intervenirao prije ruske invazije 24. februara.

“Jednostavno je pogrešno ići prvo u Rusiju, a zatim u Ukrajinu”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u subotu.

Savjetnici predsjednika Zelenskog istakli su da Gutteres nema mandat da govori u njihovo ime.

“U ovom poretku nema pravde i logike. Rat je u Ukrajini, nema tijela na ulicama Moskve. Logično bi bilo da dođe prvo u Ukrajinu, da vidi ljude ovdje, posljedice okupacije”, dodao je Zelenski komentirajući Guterresovu posjetu Rusiji.

Nije jasno o čemu se tačno razgovaralo na sastanku i šta se htjelo postići, uzimajući u obzir izjave predsjednika Zelenskog.

Lavrov je govorio o Minskom sporazumu koji traži da se riješe preostali problemi po pitanju teritorijalne cjelovitosti Ukrajine.

“Sve što je potrebno jeste da se da poseban status proglašenim republikama, da se stave amandmani na ustav Ukrajine koji se tiču denacifikacije i da se da amnestija borcima”, istakao je Lavrov.

Kazao je kako su se mnoge zemlje požalile da su njihovi ambasadori bili prisiljeni da glasaju za rezoluciju UN-a kojom se osuđuje ponašanje Rusije, a da su nekima prijetili zamrzavanjem bankovnih računa. Istakao je kako nekoliko desetaka država nije dalo podršku.

“Što se tiče pregovora, da, mi jesmo za rješenja putem pregovora dok god predsjednik Zelenski to predlaže. On je to predložio na početku marta, no način na koji su se Ukrajinci ponašali, oni su zapravo potvrdili prijedloge koje smo im poslali nekoliko puta. Čini se kako oni nisu zainteresirani za pregovore, pozivaju da se Rusija porazi i uništi”, kazao je ruski ministar vanjskih poslova.

Lavrov je osudio slanje vojne pomoći Ukrajini te konstatirao da ako se takvo ponašanje nastavi, ne smatra da će pregovori biti produktivni, te dodao kako ukrajinski vojnici iz Azovstala nose svastike na odorama provocirajući ruske vojnike i odbijaju se predati.

“Predani smo postizanju dogovora i proglašenju prekida vatre”, kazao je Lavrov. prneosi “Novi“.

