Volodimir Zelenski: Direktni razgovori u Moskvi ‘ne dolaze u obzir’

– Uime moje zemlje, bio bih spreman da posjetim svako mjesto na ovoj planeti. Izvjesno, međutim, ne sada, i ne Moskvu. To jednostavno ne dolazi u obzir – navodi ruski medijski bilten Mediazona njegove riječi iz intervjua koji je ponovo objavljen u austrijskim novinama Der Standard.

– Ipak, pod drugačijim okolnostima i s drugačijim vladarima u Moskvi, sve bi bilo moguće – dodao je.

Intervju se pojavio u vrijeme kada je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio pojedu u najvećoj bici ukrajinskog rata.

Zelenski je izjavio u intervjuu da je rusko političko čelništvo napravilo “katastrofalnu grešku” pokretanjem invazije na njegovu zemlju i uvlačenjem ruskog naroda u odgovornost rukovodstva, piše Fena.

– Od sada, brojne zemlje neće više postavljati pitanje da li je neko dobar ili loš Rus. Svi Rusi će biti tretirani kao loši. Rusija je to postigla. Na kraju, to se mene ne tiče, ali bi to trebalo uplašiti ruski narod – kazao je on, prenosi Reuters.

