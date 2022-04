Transport bombe počinje u 10 sati rutom Put za Aluminijski- most Blaževića- magistralni put M-17 do lokaliteta Bijela, gdje će biti i uništena u periodu od 12.00 do 15.00 sati.

Pored vatrogasne podrške u svim fazama realizacije operacije, obavještava se i lokalno stanovništvo o mjestu i vremenu izvođenja ove operacije, te preduzimanju potrebnih mjera predostrožnosti, stoji u saopćenju, prenosi Source.

