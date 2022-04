Putin potpisao zakon: Ovo čeka one koji porede sovjetsku Rusiju i nacističku Njemačku

Zakon, koji je amandman na Zakon o upravnim prekršajima, kažnjava i one koji “negiraju odlučujuću ulogu sovjetskog naroda u porazu nacističke Njemačke i humanitarnu misiju SSSR-a u oslobađanju zemalja Evrope” .

Građani koji učine ove prekršaje bit će sankcionisani novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 rubalja (između 12,5 i 25 dolara) ili kaznom do 15 dana.

Za pravne osobe kazne iznose do 50.000 rubalja (625 dolara), koje se u slučaju recidiva udvostručuju ili mogu dovesti do obustave aktivnosti do 90 dana.

Važno je napomenuti i da, zbog otvorene agresije Rusije na Ukrajinu, Putina i njegov režim mnogi uspoređuju s onim nacističke Njemačke i Adolfa Hitlera. prneosi “Klix“.

Facebook komentari