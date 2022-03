Peskov o jučerašnjim pregovorima: Još uvijek nas čeka dug posao

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov komentirao jučerašnje pregovore između Ukrajine i Rusije u Istanbulu te je poručio kako se za sada ne može mnogo obećati kada je riječ o eventualnom dogovoru zemalja.

Na konferenciji za medije koja je organizovana u Moskvi, Peskov je govorio o jučerašnjem sastanku te je pojasnio kako postoje određeni pozitivni pomaci u odnosu na prethodne runde razgovora u Bjelorusiji.

– Prvo, moj kolega i pregovarač Vladimir Medinski će objasniti detalje pregovora. Drugo, pozitivna stvar je to što je ukrajinska strana počela da konkretno formuliše i stavlja na papir svoje prijedloge. Do sada, nisu radili to. Ovo je pozitivan faktor u pregovorima. što se tiče ostalog, za sada, ne možemo reći ništa obećavajuće. Postoji još veoma dug posao koji trebamo obaviti – rekao je Peskov.

Također, Peskov je govorio i o tome da li je pregovarač Vladimir Medinski obavijestio ruskog predsjednika o rezultatima sastanka u Istanbulu.

– Kako vi zamišljate proces? Možete li zamisliti da je naša delegacija vodila pregovore, a da nije podnosila izvještaje predsjedniku? – poručio je Peskov.

Osvrnuo se i na činjenicu da su pregovori trajali jedan, umjesto dva dana kako je ranije planirano.

– Pregovori su održani i završeni. Delegacije su otišli u svoje centre kako bi se dalje usaglasili – ističe glasnogovornik Kremlja.

Na kraju, osvrnuo se i na prijedlog Ukrajine da se zadrži “status quo” u kontekstu Krima te da se pitanje prava na ovu teritoriju rješava diplomatskim putem, odnosno nevojnim putem.

– Nećemo vršiti invaziju na Krim, on je dio Ruske Federacije. Prema našem ustavu, ne možemo ni s kim razgovarati o sudbini teritorija Ruske Federacije i sudbini ruskih regija – zaključio je Peskov.

