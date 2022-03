Rusi uništavaju tvornicu u Mariupolju, pojavio se snimak

Trenutno najžešća bitka u Ukrajini se vodi u Mariupolju, gdje već danima traju ulične borbe. Ukrajinci su okruženi sa svih strana, a grad je potpuno odsječen.

U tom gradu se nalazi ukrajinska jedinica Azov, koja na društvenim mrežama redovno objavljuje snimke borbe. Jučer su objavili video na kojem tvrde da se vidi kako ruske trupe uništavaju tvornice.

– Rusi haotično pucaju, neprijateljski avioni bacaju bombe na infrastrukturu u Mariupolju. Uništavaju se tvornice i industrijska firme koja su osiguravala radna mjesta. Dakle, okupatori pokušavaju uništiti ukrajinsko gospodarstvo – poručila je ukrajinska jedinica Azov, piše Avaz.

The T-64B1M is an Ukrainian upgrade to the T-64B fitted with additional Nozh ERA and a turret stowage basket. 50 were upgraded and sold to the DR Congo, but only 25 were delivered, the other were seized by Ukraine. One was lost on March 16. Others are likely still being used. pic.twitter.com/ZOEeyC3qGa

— Tanks Encyclopedia (@tanksenc) March 22, 2022