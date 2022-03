Šire se snimke požara u jednom od najvećih tržnih centara u Evropi

Vatrogasci se bore s vatrom koja je izbila na prostoru najvećeg trgovačkog centra u istočnoj Europi u Harkivu nakon snažnog bombardiranja kojem je grad izložen već sedmicama.

Da jedan od najvećih tržnih centara na svijetu gori, potvrdilo je i ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. prneosi “N1“.

One of the largest markets in the world with a total area of about 300K square meters is on fire after the Russian Army shelling.

📍 Kharkiv#StopRussianAggression #closeUAskyNOW pic.twitter.com/BnKCNVjuN4

