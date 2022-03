Objavljene lijepe vijesti: Pogledajte s kim je Zelenskij razgovarao

U video snimku objavljenom na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sa njim je govorio telefonom i rekao da je sretan da čuje glas živog čovjeka.

“Mnogo sam bolje, hvala što me niste napustili. Treba mi dan, dva da se oporavim i onda čekam vaša naređenja da doprinesem našoj pobjedi”, rekao je gradonačelnik Ivan Fedorov, prenosi N1.

On je uhapšen kada je bio u kriznom centru svog grada da razmatra pitanja snabdijevanja. Dan poslije Zelenski je pozvao svog francuskog kolegu Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Olafa Scholza i tražio od njih da pomognu da se Fedorov oslobodi.

President Zelensky just talked with rescued Melitopol mayor. Ivan Fedorov said he is ready after two days of recovering to carry out any command to return the Ukrainian flag to the town. Zelensky said he can have only one day off. #UkraineWillResist https://t.co/qd4X2oeJKf pic.twitter.com/XU6E3CKfV5

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) March 16, 2022