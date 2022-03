Procurila snimka Romana Abramoviča: Mnogi se šokirali izgledom bogataša

Posve sijed, pomalo neuredne brade… Prije nekoliko dana i Europska unija stavila je Abramoviča na popis sankcioniranih ruskih milijarder

Gdje je i što radi Roman Abramovič? Kao da je bilo pitanje za milijun dolara jer otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu, a posljedice osjetio i ruski milijarder, nitko ga nije vidio u javnosti. Oglasio se tek priopćenjem kada je odlučio da prodaje Chelsea. Dok britanska vlada to nije stopirala.

E, pa može se reći da je Abramovič doslovno cijeli posijedio od muke. Kamere su ga uhvatile na aerodromu u Tel Avivu gdje je, prema informacijama Sky Sportsa, čekao let za Moskvu. Posve sijed, pomalo neuredne brade, prenosi 24sata.hr.

#Russian oligarch Roman #Abramovich was spotted in the VIP lounge of #TelAviv airport waiting for his business jet to #Turkey. He flew to #Istanbul after it became known that #Israel had no intention of helping #Russians to hide from European and American #sanctions. pic.twitter.com/73OP5KrfgA

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022