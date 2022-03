Anonymousi nastavljaju digitalni rat: Hakirali ruske televizijske postaje i emitirali snimke ruskih napada na Ukrajinu

Dvanaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu gdje je Ukrajina dobila pomoć i od Anonymousa, globalnog hakerskog kolektiva, prenosi Net.

Najzapaženiji uspjesi bili su kratkotrajno rušenje internetske stranice ruske Vlade i parlamenta Dume, kao i tamošnjeg Ministarstva obrane s čijeg su sustava uspjeli ukrasti i bazu podataka s kontaktima dužnosnika Ministarstva, koju su nedugo zatim i objavili.

Anonymousi sada pak tvrde kako su hakirali ruske televizijske postaje pod kontrolom države i na njima emitirali snimke ruskih napada na ukrajinske gradove.

Na Twitteru su objavili kako su hakirali kanale Russia 24, Prvi kanal i Moskva 24, ali i streaming servise Wink i Ivi. Dodaju kako se radi o najvećoj operaciji koju su Anonymousi odradili.

“Možemo svijet učiniti boljim mjestom. To je oduvijek bila ideja”, napisali su hakeri.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

— Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022