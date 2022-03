Bivši britanski general: NATO će se prije ili kasnije morati boriti protiv Rusije

Međutim, bivši visoki britanski vojni zapovjednik rekao je da je promijenio svoje razmišljanje o tom pitanju i vjeruje da bi to moglo biti potrebno, piše Novi.

General Sir Chris Deverell, koji je bio zapovjednik Zapovjedništva združenih snaga do 2019., napisao je na Twitteru:

I have been against the imposition of a no fly zone by NATO in Ukraine, believing that it would surely escalate the conflict. But Putin seems hell bent on escalation. So the question is becoming: does NATO fight him now or fight him later? #SlavaUkraini #NATO #NoFlyZone

— Sir Chris Deverell (@chris_deverell) March 6, 2022