Johnsonov zamjenik: Rat bi mogao potrajati mjesecima, ako ne i godinama

“Naša misija je osigurati Putinov neuspjeh u Ukrajini, u to ne treba sumnjati. Ali to će potrajati neko vrijeme, to mogu biti mjeseci, ako ne i godine. Pritom ćemo morati pokazati stratešku izdržljivost jer ovo neće sigurno biti kroz nekoliko dana”, rekao je Raab.

Kada pogledamo što je Putin činio u prošlosti, kada pogledamo ratove u kojima je sudjelovao, taktiku u Siriji… Mislim da ne postoji taktika koju bi on izbjegavao. Ali moram reći ovo: NATO i zemlje središnje i istočne Europe su apsolutno odlučne oko napada na Ukrajinu i mi ćemo ih podržati do kraja”, rekao je Raab.

Rekao je i da se Ukrajina pokazala mnogo težim protivnikom nego je Putin očekivao. prneosi “Novi“.

Upitan o najnovijim zbivanjima o ruskom napredovanju, Raab kaže da je Vladimir Putin prodao ruskom narodu priču da je invazija “mnogo lakša nego što se ispostavilo”. Ali zapravo i nije tako.

“Ukrajina je definitivno pokazala da je puno jači protivnik nego je Putin očekivao. Svjedočimo otpornosti i hrabrosti ukrajinskog naroda. Ali u sankcije su tu pomogle. U isto vrijeme uveli smo najveći paket sankcija jednoj zemlji ikad, koliko se ja sjećam”, rekao je Raab.

O tome je li ovo što Putin čini ratni zločin Raab kaže: “Nepromišljena i iskreno užasna taktika Putinovog režima mora se pozvati na odgovornost, ne samo samog Putina. Nego i svakoga tko izvršava nezakonite naredbe.”

