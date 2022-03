Kličko: Hvala Vam prijatelji na podršci, nastavite pomagati

Bokserska legenda Vladimir Kličko danas se oglasio zahvalivši se svim dobrim ljudima od kojih su dobili donacije.

– Prijatelji iz cijelog svijeta, vidimo vas i vašu podršku. Super ste! Nastavite pomagati – poručio je Kličko.

On se zahvalio svima za pakete hrane i lijekove, piše avaz.

Friends from all over the world, we see you and your support. You are awesome! Keep on helping! #WeAreAllUkrainians #StandTogether #United #Support #StayWithUkraine #StopTheWar #Ukraine pic.twitter.com/HKi1cBhBpr

