Zelenski o ruskoj vojsci: Ovo nisu ratnici supersile, ovo su zbunjena djeca

Zelenski je posebno pomenuo stanovnike Konotopa, Baštanke, Energodara i Melitopolja : „Ljudi izlaze ispred neprijateljskih vozila, izuzetno je opasno ali i hrabro. To je i spas.”

Šef države je izrazio uvjerenje da ruske trupe koje su zauzele nekoliko ukrajinskih naselja neće ostati tamo.

“Otjerat ćemo ih sramotom, kao što to čine obični ljudi, koji tjeraju okupatore iz prodavnica kada ruska vojska pokušava da nađe hranu. Ovo nisu ratnici supersile, to su zbunjena djeca koja su iskorištena. Vodite ih kući. Ukrajinci, svaki okupator treba da zna – oni ovde neće dobiti ništa, neće nikoga osvojiti. Čak i ako mogu dovesti više opreme i ljudi, to za njih ništa ne mijenja. Gde god da dođuodu, uništićemo ih. Ovdje neće imati mira, ovdje neće imati hranu, ovdje neće imati ni jednog mirnog trenutka”, rekao je.

Zelenski je ukazao na podatke ukrajinske strane o gubitku Rusa – skoro 9.000 ljudi sedmično .prenosi “N1“.

