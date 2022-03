Snimci razorenog grada pored Kijeva pokazuju koliko su žestoki napadi Rusije

Snimci razaranja zaista izgledaju stravično. prneosi “N1“.

Ruska invazija iz dana u dan postaje sve intenzivnija, a sve češće su meta i civlini objekti, javljaju ukrajinski mediji.

Snimak iz Irpina pogledajte u nastavku:

This is Irpin, near Kyiv.

This is how Putin’s war looks like. pic.twitter.com/qg047rXLOK

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 3, 2022