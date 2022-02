Pogledajte Šojguov izraz lica nakon Putinove naredbe koja je zaprepastila cijeli svijet

Trenutak kad je ruski predsjednik Vladimir Putin zapovjedio da se ruske snage s nuklearnim oružjem podignu na visok stepen pripravnosti pozivajući se na agresivne izjave NATO-a i ekonomske sankcije protiv Moskve, zabilježile su kamere – javlja Feniks magazin.

Ubrzo se društvenim mrežama proširila video snimka koja prikazuje kako ruski ministar obrane Sergej Šojgu sluša Putinov govor i s prilično nelagodnim izrazom lica odgovara: “Razumijem.”

Snimku je samo na Twitteru u kratkom roku pogledalo više od 1,7 miliona ljudi, prenosi Slobodna Dalmacija.

Izraz lica ruskog ministra komentirali su i novinari “Financial Timesa” koji pišu: “Ovo nije prvi put u posljednje vrijeme da Šojgu izgleda vrlo nelagodno dok prima naredbe od Putina.” prneosi “Avaz“.

Kako je Sergej Šojgu izgledao dok je slušao Putinovu naredbu pogledajte u video prilogu…

Putin is meeting defense minister Shoigu and chief of general staff Gerasimov in the Kremlin.

He says western sanctions are "illegitimate" and has ordered to place Russia's deterrence – i.e. nuclear – forces on "a special regime of duty," per @tass_agency

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2022