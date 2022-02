Užasna prijetnja Lukašenka: Kreće pokolj!

– U Ukrajini nema nijednog bjeloruskog vojnika, nijednog metka!, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nakon glasanja na referendumu o promjeni ustava koji se danas održava u toj zemlji.

– Tamo nema nijednog našeg vojnika. Jučer sam o tome govorio Macronu. Rekao sam mu da tamo nema nijednog vojnika… nijednog bjeloruskog metka, rekao je Lukašenko pojašnjavajući da “Rusiji to nije potrebno”.

Lukašenko je doduše potvrdio da su s teritorija Bjelorusije lansirane rajete na položaje u Ukrajini, ali da je to, kaže, bio iznuđen korak.

Prema riječima bjeloruskog lidera, na ukrajinskoj strani, nekoliko kilometara od granice s Bjelorusijom, bili su raspoređeni raketni bataljuni spremni da za nekoliko minuta izvedu napad na ruske položaje.

Lukašenko kaže i da bi se sukob u Ukrajini mogao pogoršati, stoga se rat, prema njemu, mora zaustaviti.

– Sukob koji je izbio u Ukrajini nije ništa. Vjerujte mi, znam o čemu govorim! Ako se ovako nastavi, bit će mnogo gore. I ni u jednom bunkeru, ni u američkom, ni u bilo kojem drugom, Zelenski se neće sakriti. Zato rat mora biti prekinut danas, dodao je Lukašenko koji se zatim ispravio pa rekao da za njega u Ukrajini na djelu još uopće nije rat nego tek – sukob.

– Ne bih to sada ni nazvao ratom, to je sukob. Za dan-dva bit će rat, a za tri dana pokolj, dodao je.

Na kraju se pohvalio da se Bjelorusija uvijek “ljudski” odnosila prema Ukrajincima te da im je “uvijek pomagala”.

Zatim se opet dotakao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

– Što smo dobili? I on danas izlazi tamo, ne znam, mamuran, u toj majici i počinje se obraćati bjeloruskom narodu. Bjeloruskom se narodu ima ko obraćati, on bolje neka se obrati ukrajinskom narodu i odgovara za ono što se danas događa u Ukrajini, rekao je Lukašenko koji je ustvrdio da Kijev još niko nije bombardirao.

– U 5.15 je počeo sukob. Zelenski neka ne laže, niko nije bombardovao Kijev, rekao je.

Pozvao je Ukrajinu da bude kao Bjelorusija i ne pretendira na posjedovanje nuklearnog oružja, kao i da pristane na zahtjeve Rusije.

– Predstavnici ukrajinske elite tražili su me da nazovem Zelenskog i pozovem ga na pregovore, rekao je Lukašenko tvrdeći da su ga kontaktirali u subotu te da je on pokušao inicirati razgovor s ukrajinskim kolegom, ali mu je to uspjelo tek u nedjelju ujutro jer su tek tada “pronašli Zelenskog”.

Lukašenko kaže da je u razgovoru s “ukrajinskom stranom” nabrojao sve uvjete Moskve pa ustvrdio da se Kijev složio sa svim točkama, a da ih je potom – odbio.

– Složili su se sa svim tačkama koje sam naveo, čak i više. Suglasili su se sa svim tačkama. Onda me opet zove Putin i kaže odbili su. Ja mu kažem – odbili su, to je njihov izbor, prepričao je Lukašenko.

Ukrajinske vlasti moraju, kaže Lukašenko, sjesti za pregovarački stol ako ne žele da Ukrajina izgubi “subjektivitet”.

– Rusija neće odustati od svojih planova za Ukrajinu, zaključio je, prenosi Jutarnji.hr.

