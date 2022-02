Djed mu je bio u Crvenoj armiji, članovi porodice stradali u holokaustu, a on je bio ludo popularan i u Rusiji

SAD vjeruje da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski glavna meta ruske agresije, objavio je State Department u petak ujutro. Predsjednik Zelenski utjelovljuje demokratske težnje i ambicije Ukrajine i ukrajinskog naroda, očekujemo da će on biti glavna meta ruske agresije, rekao je glasnogovornik State Departmenta Ned Price za CNN.

Zelenski je objavio videoporuku u kojoj je ustvrdio isto. Ukrajina će se braniti, poručio je i istaknuo: Ne bojimo se ničega.

“Imamo informaciju da sam glavna meta ja, a moja obitelj meta broj 2. Žele uništiti Ukrajinu politički uništenjem vrha države. Imamo informacije da su neprijateljske skupine za sabotaže ušle u Kijev”, objavio je. Rekao je da su se pojavile lažne vijesti da je napustio Kijev i ustvrdio da ne planira bježati. Ostajem u glavnom gradu sa svojim ljudima, poručio je Zelenski.

Zelensky shares new video showing that he and Ukraine's leadership are still in Kyiv. "Glory to Ukraine," he and his team repeat, as Russian invaders close in. https://t.co/s3eHb7pMDi pic.twitter.com/cYQgMtjxdt

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 25, 2022