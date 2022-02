Rusija povlači diplomatsko osoblje iz Ukrajine, Bajden uskoro objavljuje nove sankcije

19:24 Kuleba: Izrazio sam zahvalnost na odluci Njemačke da zaustavi Sjeverni tok 2

Dmitro Kuleba, ukrajinski ministar vanjskih poslova, razgovarao je danas sa njemačkom ministricom vanjskih poslova Analenom Berbok (Annalena Baerbock). Više o tome pročitajte NA OVOM LINKU.

19:07 Rusija povlači diplomatsko osoblje iz Ukrajine

Rusija povlači svoje diplomatsko osoblje iz Ukrajine “kako bi zaštitila njihove živote i sigurnost”, objavilo je u utorak rusko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja CNN.

19:01 Borelj: EU usvojila sankcije koje će biti jako bolne za Rusiju

EU je usvojila paket sankcija nakon dužeg pregovaranja među članicama i institucijama. Sankcije će biti jako bolne za Rusiju, rekao je šef evropske diplomatije Žozep Borelj (Josep Borell).

18:41 Tibor Benko: Mađarska šalje vojsku na granicu sa Ukrajinom

Mađarska šalje vojsku na 137 kilometara dugu granicu s Ukrajinom zbog zabrinutosti o priljevu izbjeglica iz te zemlje u slučaju da kriza s Rusijom još više eskalira, potvrdio je mađarski ministar odbrane Tibor Benko.

18:35 Liz Trus: Ministri vanjskih poslova G7 pristali su na “snažan paket” sankcija Rusiji

Ministri vanjskih poslova G7 pristali su na “snažan paket koordinisanih eskalacijskih sankcija” protiv Rusije kao odgovor na to što Moskva “krši svoje međunarodne obaveze”, izjavila je u utorak britanska ministrica vanjskih poslova Liz Trus (Truss).

18:20 Improvizirani patriotski koncert u Kijevu privukao je mnoge zabrinute Ukrajince

Kada je Liubov Illienko (56) čula da će popularni ukrajinski bend Okean Elzy održati improvizovani patriotski koncert u parku u centru Kijeva u utorak, zgrabila je kćer i veliku ukrajinsku zastavu, uskočila u taksi i krenula na nastup.

17:59 Putin: Mirovni sporazum s Ukrajinom više ne postoji

Najbolje rješenje za krizu bilo bi da sadašnje vlasti u Kijevu same odbiju ulazak u NATO i pridržavaju se neutralnosti, kazao je danas ruski predsjednik Vladmir Putin.

– Rusija je ponudila rješavanje problema Donbasa mirnim pregovorima i provedbom sporazuma iz Minska, ali je ta stavka izgubila na važnosti. Očekujemo da će se svi sporovi na granici DNR-a i LNR-a riješiti pregovorima, sada je to nemoguće, ali u budućnosti će se riješiti – kazao je predsjednik Rusije.17:51 Stoltenberg: Rusija priprema napad na Ukrajinu u punom obimu. Više o tome pročitajte NA OVOM LINKU.

17:51 Stoltenberg: Rusija priprema napad na Ukrajinu u punom obimu

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je na današnjoj pres konferenciji, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin dobio dozvolu za slanje vojske van granica Rusije, da se ova zemlja priprema za napad na Ukrajinu u punom obimu. Više o tome pročitajte OVDJE.

17:33 Odobren Putinov zahtjev za slanje vojske van granica Rusije

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je službeno od Gornjeg doma ruskog parlamenta zatražio dozvolu za slanje vojske izvan granica Rusije. Nedugo zatim, kao što se i očekivalo, njegov zahtjev je odobren. Više o tome pročitajte NA OVOM LINKU.

17:13 Bajden će večeras otkriti nove informacije vezano krizu u Ukrajini

Predsjednik SAD-a Džo Bajden (Joe Biden) večeras u 20 sati po našem vremenu će dati dati najnovije informacije o Rusiji i Ukrajini, saopćeno je iz Bijele kuće, javlja CNN. Više informacija dostupno je OVDJE.

15:40 Rudenko: Do sada nije bilo govora o postavljanju vojnih baza

Iako je Rusija postigla dogovor koji joj omogućava da dugoročno raspoređuje trupe i vojnu opremu na lokacijama širom Donbasa, trenutno nema konkretnih planova za uspostavljanje instalacija u novopriznatim Donjeck i Lugansk Narodnim Republikama, Moskva je otkrila. Opširnije pročitajte OVDJE.

15:19 Medvedev: Dobrodošli u hrabri novi svijet u kojem će Evropljani vrlo brzo plaćati 2.000 eura za plin

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev komentirao je odluku Njemačke da privremeno obustavi puštanje u rad projekta Sjeverni tok 2 te je poručio kako će ta odluka imati višestruke posljedice po Evropu. Više o tome pročitajte NA OVOM LINKU.

15:02 – Evropska unija objavila prvi set sankcija za Rusiju

Evropska unija (EU) izvijestila je da je spreman prvi paket sankcija protiv Rusije te da obuhvata one koji su odlučili priznati separatiste u Ukrajini, banke koje su finansirale rusku vojsku, pristup Rusije kapitalu i financijskim tržištima EU-a te trgovinu sa separatističkim regijama. Opširnije pročitajte OVDJE.

14:54 – Zelenski: Vjerujemo da neće biti velikog rata protiv Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ne vidi povećan rizik od rata usprkos ruskom priznanju samoproglašenih republika na istoku zemlje. Kazao je kako će se u slučaju dodatne eskalacije uvesti izvanredno stanje. Zelenski je odbacio zahtjeve predstavnika separatista da povuče snage iz Donjecka i Luganska.

– Ne razgovaramo s njima. Ne znamo tko su oni – rekao je ukrajinski predsjednik, prenosi “AFP.”

14:35 – Velika Britanija objavila prve sankcije Rusiji

Boris Džonson (Johnson) objavio je kako je Velika Britanija uvela sankcije za pet banaka i tri osobe.

Kako je najavio britanski premijer Džonson, ovo je samo prvi paket sankcija i one će biti proširene ako situacija bude eskalirala. Opširnije o sankcijama koje je Velika Britanija uvela Rusiji pročitajte OVDJE.

14:22: – Lavrov: Rusija još neće slati trupe

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kazao je da ipak još ne šalju trupe u istočnu Ukrajinu, javlja AFP.

Dodao je kako je odluka takva “zasad”, čime sugerira da se može promijeniti.

13:51 – Nizozemski ministar Hokstr: Priznavanje separatsitičkih teritorija je kršenje međunarodnog prava

Nizozemski ministar vanjskih poslova Vopke Hokstr jučer je prokomentirao situaciju koja se trenutno događa između Ukrajine i Rusije. Više informacija dostupno je OVDJE.

12:49 – Britanski ministar odbrane: Rusija je de facto anektirala dio teritorije suverene države

Britanski ministar odbrane Ben Vols (Wallace) izjavio je u utorak da je Rusija de facto anektirala dio teritorija suverene države Ukrajine te kako se ne bi trebalo oklijevati u činjenju svega što je potrebno u odvraćanju Putina od potkopavanja NATO-a i Evrope. Opširnije na LINKU.

12:38 – Kalabuhov: Priznanje Donjecka i Luganjska historijski trenutak za Rusiju

Priznanje Donjecka i Luganjska je historijski trenutak za Rusiju i sve ljude u ovim pokrajinama, ali i za mene koji sam rodom iz Donjecka.

12:36 – Šolc: Zaustavit ćemo proces certificiranja plinovoda Sjeverni tok 2 iz Rusije

Njemački kancelar Olaf Šolc danas je izjavio da je Njemačka poduzela korake da zaustavi proces certificiranja plinovoda Sjeverni tok 2 iz Rusije. Više pročitajte OVDJE.

12:06 – Lavrov: Već nam prijete svim vrstama sankcija

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odbacio je u utorak prijetnju sankcijama, rekavši da će ih Zapad uvesti bez obzira na događaje i opisujući odgovor na rusko priznanje dijelova dva otcjepljena ukrajinska regiona Donjeck i Luganjsk kao predvidljiv, prenosi Reuters. Opširnije saznajte OVDJE.

11:52 – Erdoan osudio odluku Putina o Donjecku i Lugansku

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) osudio je danas odluku ruskog presjednika Vladimira Putina da prizna nezavisnost otcjepljenih dijelova Ukrajine, Donjecka i Luganska, prenosi “Anadolija”. Više pročitajte na LINKU.

13:38 – Katarski emir primio pismo od ruskog predsjednika Putina

Pismo je, kako prenosi Reuters, sadržalo načine podrške i jačanja bilateralnih odnosa između dvije zemlje, kao i pitanjima od zajedničkog interesa, objavila je katarska državna novinska agencija.

11:26 – Putin potvrdio: Rusija će nastaviti opskrbljivati svjetska tržišta prirodnim plinom

Rusija neće prekidati opskrbu svjetskog tržišta prirodnim plinom, napisao je ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak u pismu energetskoj konferenciji u Dohi. Opširnije pročitajte OVDJE.

11: 20 – Francuski ministar vanjskih poslova: EU će uvesti sankcije Rusiji

Evropska unija će uvesti sankcije Moskvi nakon neprihvatljivog ulaska ruskih trupa u područje Donbasa u Ukrajini, izjavio je danas francuski ministar vanjskih poslova Žan-Iv Le Drian (Jean-Yves).

– To je kršenje međunarodnog prava, to je napad na suverenitet i integritet Ukrajine, to je Rusija koja se odriče svojih međunarodnih obaveza i sporazuma iz Minska koje je potpisala. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna – rekao je Le Drian.

11:16 – Sirija prva zemlja koja je zvanično podržala odluku Rusije

– Sirija podržava odluku predsjednika Putina o priznanju republika Lugansk i Donjeck te će s njima sarađivati – prenosi državna agencija SANA riječi ministra vanjskih poslova Faisala Mikdada u utorak.

11:10 – Donbas ratificirao sporazum s Rusijom

Parlamenti samoproglašenih Donjecke narodne republike (DNR) i Luganske narodne republike (LNR) ratifikovali su sporazume o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći sa Rusijom. Više pročitajte na LINKU.

11:00 – Nizozemski premijer Rute: Putin je pravi paranoik, u slučaju invazije biće teških sankcija

Rute je tokom televizijskog gostovanja reagovao na Putinovu naredbu Oružanim snagama Rusije da očuvaju mir takozvane Narodne Republike Donjeck i takozvane Narodne Republike Luganjsk.

Suzdržavajući se od odgovora na pitanje da li je ova Putinova instrukcija bila prvi korak prema ratu, Rute je poručio kako je za takve procjene još uvijek rano. Opširnije pročitajte OVDJE.

10:48 – Džonson najavio sankcije: One će veoma snažno pogoditi Rusiju

Premijer Velike Britanije Boris Džonson (Johnson) obratio se nakon hitnog sastanka Kobre, posebnog odbora britanske vlade koji se bavi hitnim slučajevima.

– Odmah ćemo uvesti paket međunarodnih sankcija. Ovo je samo prva u nizu sankcija jer vjerujemo da će uslijediti još iracionalnog ponašanja Rusije – poručio je Džonson.

Opširnije pročitajte OVDJE.

10:02 – Borelj najavljuje: Evropska unija o sankcijama za Rusiju odlučuje danas popodne

Evropska unija će odlučiti koje će sankcije Rusiji uvesti danas popodne, rekao je novinarima u utorak visoki predstavnik EU Žozep Borelj (Josep Borrell).

– Očigledno je da će ovaj odgovor imati oblik sankcija – rekao je Borelj, te dodao da se mora brzo djelovati, a to “brzo” se odnosi na danas popodne.

10:00 – Evropska tržišta naglo pala zbog eskalacije tenzija između Ukrajine i Rusije

Evropska tržišta su naglo pala u prvim minutama trgovine zbog krize koja se u Ukrajini intenzivira. Njemački Dax i francuski Cac 40 trgovali su oko 2 posto niže u ranoj trgovini, dok je britanski FTSE 100 pao oko 1 posto, prenosi CNN. Opširnije pročitajte OVDJE.

9:44 – Kineski ministar vanjskih poslova poručio da je Peking zabrinut zbog eskalacije u Ukrajini

Kina je zabrinuta zbog razvoja situacije u Ukrajini, treba poštovati legitimne sigurnosne zabrinutosti bilo koje zemlje rekao je Vang tokom poziva.

Svrhe i principe Povelje UN-a treba podržati – rekao je Vang te dodao da je situacija u Ukrajini usko povezana sa odlaganjem u implementaciji sporazuma iz Minska, pozivajući se na set protokola iz 2015. osmišljenih za okončanje sukoba na istoku Ukrajine, ali koji nikada nisu u potpunosti implementirani.

9:06 – Hitan sastanak Kobre, posebnog odbora britanske vlade: Britanija će sankcionisati Rusiju, invazija na Ukrajinu je već počela

Na sastanku su, pored Džonsona, visoki sigurnosni dužnosnici, kao šefica britanske diplomatije Liz Trus (Truss), ministar odbrane Ben Vols (Wallace), a tu je bio i ministar zdravlja Sadžid Džavid (Sajid Javid).

Ruska invazija na Ukrajinu već je počela pa će Britanija sankcionisati Rusiju, rekao je britanski ministar zdravlja Sadžid Džavid (Sajid Javid) nakon hitnog sastanka Kobre.

– Možete zaključiti da je invazija na Ukrajinu počela – rekao je Džavid.

8:46 – Zaharova, portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova: Rusija je i dalje spremna za razgovore sa SAD

Moskva je i dalje spremna za razgovore s Washingtonom jer odluka o Donjecku i Lugansku ne utječe na našu spremnost za dijalog”, rekla je Zaharova, te ističe da ruski stav prema Zapadu ostaje isti.

– Čak i u najtežim vremenima rekli smo da smo spremni za pregovarački proces. Naš stav ostaje isti. Spremni smo za pregovaračke procese i uvijek biramo put diplomatije – zaključila je Zaharova, te poručila kako odluka o priznanju Donjecka i Luganska ne bi trebala utjecati na najavljeni sastanak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Entonija Blinkena (Antony), koji je planiran za 24. februar u Ženevi.

8:34 – Zelenski: Na svojoj smo zemlji, ne bojimo se nikoga i ničega

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za uništavanje mirovnih napora i u obraćanju naciji u utorak u ranim jutarnjim satima isključio bilo kakve teritorijalne koncesije toj zemlji.

Ukrajina želi da razriješi krizu uz pomoć diplomatije, ali je isto tako spremna na dugotrajnu borbu, rekao je Zelenski.

– Odani smo mirnom i diplomatskom putu, slijedićemo njega i samo njega. Ali mi smo na svojoj zemlji, ne bojimo se ničega i nikoga, nikome ništa nismo dužni i nikome ništa nećemo dati – izjavio je Zelenski.

8:30 Mišel razgovarao sa Zelenskim

Predsjednik Evropskog vijeća Šarl Mišel (Charles Michel) izjavio je da je rano jutros razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Zelensky) i ponovio “punu solidarnost EU s Ukrajinom”.

– Rusko priznanje dvije separatistička promoskovska regiona u Ukrajini i njeno naređenje da trupe uđu u te oblasti je “napad na međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na pravilima – napisao je Mišel u tvitu.

Dodao je da Evropska unija “čvrsto i u potpunosti podržava teritorijalni integritet Ukrajine”. U ranijem tvitu u ponedjeljak, Mišel je ustvrdio da će EU i njeni partneri “reagovati jedinstvom, čvrstoćom i odlučnošću u solidarnosti”.

8:17 – Rusija objavila snimke s navodnog sukoba u Rostovskoj oblasti

Rusija je objavila video koji je navela kao “dokaz o upadu ukrajinskih trupa na rusku teritoriju”. Na objavljenom snimku ruske službe sigurnosti vide se dva uništena oklopna vozila BMP u šumama istočnog od Donbasa.

Ruski mediji su jučer izvijestili o sukobu u kojem je, prema njihovim navodima, poginulo pet vojnika. Ukrajina je to negirala, međutim ovo je prvi dokaz sa mjesta sukoba u blizini sela Mitijakinskaja u Rostovskoj oblasti, piše “RT”.

7:50 – Australija zatvorila svoju ambasadu u Lavovu

Australija je privremeno zatvorila rad svoje ambasade u gradu Lavovu na zapadu Ukrajine “zbog povećanog rizika”, rekla je australska ministarka vanjskih poslova Maris Pejn (Marise Payne).

U saopćenju, Pejn je rekla da je australska vlada naložila svojim zvaničnicima da napuste Ukrajinu i pozvala sve Australce da napuste tu državu “odmah”. Ona je dodala da su australski zvaničnici raspoređeni u istočnu Poljsku i Rumuniju kako bi pomogli australskim građanima koji žele da napuste Ukrajinu.

7:40 – Ruski ambasador pri UN: Ukrajina razgovarala jezikom topova i pucnjave

Ruski ambasador pri UN Vasili Nebenzija rekao je kako rusko priznanje regiona Donjeck i Lugansk u Ukrajini kao nezavisnih nije se dogodilo “iznenada” već je bila odluka da se “zaštite i očuvaju” stanovnici u tim regijama.

U prevedenim primjedbama Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija tokom hitnog sastanka, Vasilij Nebenzia je te regije nazvao “Luganska Narodna Republika” (LPR) i “Narodna Republika Donjeck” (DPR).

– Treba imati na umu da su DPR i LNR proglasile nezavisnost od Ukrajine još 2014. Ali mi ih priznajemo tek sada, uprkos visokom nivou podrške za to kako u samim republikama tako iu ruskom društvu od samog početka – rekao je Nebenzia.

Tvrdio je da je Ukrajina u to vrijeme “sa svojim građanima na istoku razgovarala jezikom topova i pucnjave, prijetnji i granatiranja”.

7:35 – Ko je do sada priznao Donjeck i Lugansk?Osim Rusije, odluku Vladimira Putina i nezavisnost otcjepljenih ukrajinskih područja priznale su još Venecuela, Kuba, Nikaragva, Sirija, Jemen, Južna Osetija i Abhazija.

7:15 – Sankcije Sjedinjenih Američkih Država

Predsjednik SAD-a Džo Bajden (Joe Biden) izdao je izvršnu naredbu kojom zabranjuje nova ulaganja, trgovinu i finansiranje od strane američkih osoba u, iz ili u takozvane regije DNR i LNR Ukrajine.

Bajden je zabranio nova ulaganja, označio osobe s kojima se ne smije trgovati i donio odluku o zabrani ulaska u SAD. Naredba američkog predsjednika će se implementirati u skladu sa važećim zakonom.

Osuđujemo sve akte o priznanju oblasti Donjecka i Luganjska kao nezavisnih entiteta, kojima se krši međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na pravu. Crna Gora ponavlja svoju nedvosmislenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica, poručio je Đukanović.

7:05 – Putin: Zapad je kriv za ovu krizu, nisu ispunili svoje obećanje

Samo morate pogledati mapu da biste vidjeli koliko se Zapad držao svoje riječi da se neće širiti.

U pet navrata se NATO proširivao: 1999. pristupile su Poljska, Češka i Mađarska, 2004. Bugarska, Estonija, Litva, Slovačka, Slovenija i Rumunjska, 2009. Hrvatska i Albanija, 2017. Crna Gora te 2020. Sjeverna Makedonija. Rezultat svega je približavanje granicama Rusije i to je razlog krize. Povjerenje je izgubljeno -poručio je Putin.

Hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN

Vijeće sigurnosti mora zahtijevati da Rusija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, zemlje članice UN-a. Današnje akcije Kremlja su potpuno odbacivanje sporazuma iz Minska i kršenje Rezolucije 2202 (2015) Vijeća sigurnosti UN-a, rekla je američka ambasadorica pri UN Linda Tomas Grinfild (Thomas-Greenfield).

Kina poziva na “diplomatsko rješenje”:

Pozdravljamo i ohrabrujemo svaki napor i pozivamo sve zainteresovane strane da nastave dijalog i konsultacije i traže razumna rješenja za rješavanje međusobnih zabrinutosti, na osnovu jednakosti i međusobnog poštovanja, rekao je ambasador Kine pri UN Zeng Jun (Zhang).

Napadnuto je cjelokupno članstvo Ujedinjenih naroda, poručio je ukrajinski ambasador Sergij Kyslitsija (Sergiy Kyslytsya).

Rusko priznanje regiona Donjeck i Lugansk u Ukrajini kao nezavisnih nije se dogodilo “iznenada” već je bila odluka da se “zaštite i očuvaju” stanovnici u tim regijama, rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vasili Nbenzija (Vasily Nebenzya).

Šta je sve zabranjeno Donjecku i Lugansku novom Bajdenovom naredbom?

Ovaj izvršna naredba razlikuje se od brzih i oštrih ekonomskih mjera koje smo spremni izdati sa saveznicima i partnerima kao odgovor na dalju rusku invaziju na Ukrajinu.

Odnosi se na novo ulaganje u tzv. DNR ili LNR regije Ukrajine od strane osobe iz Sjedinjenih Država, ma gdje se nalazila;

– Uvoz u Sjedinjene Države, direktno ili indirektno, bilo koje robe, usluge ili tehnologije iz takozvanih DNR ili LNR regija Ukrajine;

– Izvoz, ponovni izvoz, prodaju ili snabdijevanje, direktno ili indirektno, iz Sjedinjenih Država, ili od strane osobe koja je državljanin Sjedinjenih Država, gdje god da se nalazi, bilo koje robe, usluge ili tehnologije u takozvane DNR ili LNR regije Ukrajine;

– I svako odobrenje, finansiranje, omogućavanje ili jamstvo od strane osobe iz Sjedinjenih Država, gdje god se nalazila, transakcije strane osobe, gdje bi transakcija te strane osobe bila obuhvaćena ovim zabranama ako bi je izvršila osoba iz Sjedinjenih Država ili unutar Sjedinjenih Država.

Izvršna naredba također daje ovlašćenje za izricanje sankcija licima za koje je utvrđeno da:

– Da rade ili su djelovali od datuma naredbe u takozvanim DNR ili LNR regijama Ukrajine;

– Da bude ili je bio od datuma naredbe vođa, zvaničnik, viši izvršni službenik ili član upravnog odbora kompanije koji djeluje u takozvanim DNR ili LNR regijama Ukrajine;

– Da bude u vlasništvu ili pod kontrolom, ili da je djelovalo ili navodno djelovalo za ili u ime, direktno ili indirektno, bilo koje osobe čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom;

– Ili da je materijalno pomogao, sponzorirao ili pružio finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku ili robu ili usluge bilo kojoj osobi čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom.

Zapad osudio potez Putina

Predsjednik Evropskog vijeća Šarl Mišel (Charles Michel): Priznavanje dvije separatističke teritorije u Ukrajini je očigledno kršenje međunarodnog prava.

Šefica njemačke diplomatije Analena Berbok (Annalena Baerbock): Putinova odluka predstavlja čisto kršenje međunarodnog prava.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron): Ovim potezom, Rusija je prekršila svoje obaveze i podriva suverenitet Ukrajine.

Ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Trus (Truss) potvrdila: Velika Britanija sutra uvodi nove sankcije Rusiji.

– Zabrinut sam. Naša pozicija nije laka. Politički pritisci na Srbiju zbog odluke Putina bit će sve veći. Samo ono što sam doživio u posljednja tri dana potvrđuje moje riječi. Slijedi nam nimalo jednostavan period za Srbiju.

Danas sam nakon Sjednice izdao nalog Vojsci, kao vrhovni komandant, da u svakom trenutku budu pripremljeni na najbolji mogući način. Nastavljamo da kupujemo ono što je najbolje za odbranu zemlje – rekao je Vučić.

Reakcija iz UN-a: Rusija je narušila teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres (Guterres) kaže da je Rusija narušila teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine priznavanjem dvije otcijepljene regije na istoku Ukrajine kao nezavisne.

– Ujedinjene nacije, u skladu s relevantnim rezolucijama Generalne skupštine, i dalje u potpunosti podržavaju suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine, unutar njenih međunarodno priznatih granica – rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric u saopćenju.

Naglašeno je kako je Putinova odluka nespojiva s načelima Povelje Ujedinjenih nacija.

Putin poslao vojsku u Donjeck i Lugansk

Dekreti su objavljeni ubrzo nakon što je predsjednik Vladimir Putin, obraćajući se svojoj naciji, objavio da je odlučio priznati separatiste koje podržava Rusija u takozvanim Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici.

Nije odmah bilo jasno da li će ruske trupe ostati samo na teritoriji koju kontrolišu separatističke republike ili će nastojati da zauzmu ostatak dva ukrajinska regiona na čiju teritoriju polažu pravo.

Putin priznao nezavisnost Donjecka i Luganska

Priznanje je prvo najavljeno u priopćenju Kremlja u kojem stoji da je Putin obavijestio lidere Francuske i Njemačke da namjerava potpisati odluku kojom će Donjeck i Lugansk priznati kao neovisne države.

– Nužno je da donesem odluku koja je trebala biti donesena davno prije, da odmah priznam nezavisnost i suverenitet narodnih republika Donjecka i Luhanska – rekao je Putin te zatražio od Dume da podupre njegovu odluku. Potom je potpisao odluku. (54:05).

