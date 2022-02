Njemački kancelar Olaf Scholz leti za Moskvu u pokušaju da spriječi rat

Scholzovo jednodnevno putovanje, nakon posjete Kijevu u ponedeljak, dio je velikih napora zapadnjačkog diplomatskog pokušaja da zaustavi potencijalni napad dok se više od 100.000 ruskih vojnika gomila na ukrajinskim granicama.

Kancelarka je rekla da će prenijeti poruku Zapada da su otvoreni za dijalog o sigurnosnim zabrinutostima Rusije, ali da će uvesti sankcije ako napadne Ukrajinu, javio je Reuters.

– Spremni smo za veoma dalekosežne i efikasne sankcije u koordinaciji sa našim saveznicima – rekao je u ponedjeljak u Kijevu prije povratka u Berlin.

Upozorenja o sankcijama mogla bi teže pogoditi Njemačku, ruskog trgovinskog partnera broj jedan u Evropi i najvećeg potrošača ruskog prirodnog gasa – iako bi to također moglo ograničiti Scholzov manevarski prostor.

On je prošlog mjeseca signalizirao da će se “o svemu morati razgovarati ako dođe do vojne intervencije” kada je upitan o plinovodu Sjeverni tok 2 od Rusije do Njemačke, koji ima za cilj da dovede više ruskog gasa u zapadnu Evropu, zaobilazeći tradicionalnu tranzitnu zemlju Ukrajinu.

Ali on nije obećao da će prekinuti Sjeverni tok 2 niti se čak na njega referirao u kontekstu sankcija, za razliku od američkog predsjednika Joea Bidena koji je prošlog ponedjeljka rekao da će gasovod biti zaustavljen ako Rusija izvrši invaziju.

Rusija poriče da planira invaziju, optužujući za histeriju Zapad, koji je poslao brojne zvaničnike u Moskvu i Kijev, prenosi Fena.

