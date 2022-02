Djevojčica u Njemačkoj devet mjeseci pozitivna na koronu na antigenskom testu

Eva se u školi prvi put testirala brzim testom na koronavirus 13. aprila 2021. godine. Test je pokazao pozitivan rezultat nakon čega je zvala majku Christinu da dođe po nju u školu.

I tada počinje začarani krug. Eva odlazi na PCR test i u karantin dok ne stigne rezultat. Tri dana kasnije saznaje da nema koronavirus. Sutradan se vraća u školu i ujutro se brzim testom testira na koronu. Rezultat je opet bio pozitivan.

“Bilo mi je jako neugodno, stresno. Nisam mogla ništa učiniti”, kaže 15-godišnjakinja.

Nakon toga, sedmicama se ponavljala ista stvar, a isprobala je čak 30 različitih brzih testova na koronavirus, ali su svi dali pozitivan rezultat.

Ljekari još nisu ustanovili razloge zbog čega je djevojčica pozitivna samo na antigenskom testu, a u početku joj niko nije vjerovao. Morala je nekoliko testova napraviti uz prisustvo nastavnika u školi ili ljekara da bi zaista povjerovali u rezultate testa.

“Rekli su nam da može biti lažno pozitivnih testova, da možemo pogrešno napraviti test itd. U početku nam niko nije vjerovao. Posljednjih devet mjeseci moja kćer je nekoliko puta bila u karantini, propustila je veliki broj školskih časova i nije se mogla družiti s prijateljima jer biti aktivan u javnom životu moguće je samo uz brzi test ili dodatnu vakcinaciju”, objasnila je majka djevojčice.

Dodaje da je vjerovala da to nikad neće stati i jer niko nije mogao pronaći razlog zašto brzi testovi uvijek pokazuju da je djevojčica pozitivna na koronu.

U međuvremenu je uprava škole 15-godišnjakinju oslobodila obaveze testiranja, a ona je primila dvije doze vakcine.

“Mislili smo kako će to pomoći i neko vrijeme je imala svoju slobodu sve dok vlasti nisu uvele pravilo 2G plus. Sad je krenulo sve ispočetka. Eva sad može primiti i treću, booster dozu, a onda ćemo imati mir dok se ne pojavi neko novo pravilo 2G plus – plus sa zvjezdicom”, kaže rezignirana i razočarana majka djevojčice iz Hannovera. prneosi “N1“.

