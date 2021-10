Nevrijeme u Italiji srušilo evropski rekord

Satelitski snimak koji prikazuje količinu padavina nad Italijom u posljednjih 36 sati na Twitteru je objavio škotski meteorolog Scott Duncan.

“Italija…novi evropski rekord. Nevjerovatnih 740.66 milimetara kiše u samo 12 sati”, napisao je Duncan.

“U Italiji je srušen novi nacionalni rekord količine kiše koja je pala u šest sati, a potom i evropski rekord količine kiše u periodu od 12 sati. Ovo je satelitski snimak za zadnjih 36 sati”, napisao je meteorolog.

O kakvoj se kiši radilo, možda najbolje govori podatak izmjeren u gradu Rossiglione nedaleko od Genove. Tamo je tokom ponedjeljka i utorka u periodu od 12 sati pao 741.68 mm kiše, što je gotovo 60 odsto ukupne količine koja u tom gradu padne u godinu dana. prenose “Nezavisne”

Pola miliona munja u 48 sati

U periodu od 48 sati u Italiji je zabilježeno nevjerovatnih pola miliona munja.

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) October 5, 2021