Europa bi se mogla suočiti s nestašicom plina

S obzirom da su zalihe u skladištima na povijesno niskim razinama u ovo doba godine, Azija je pobijedila Europu po pitanju opskrbe ukapljenim prirodnim plinom (LNG), a Rusija nastavlja dozirati izvoz, postoji realna zabrinutost da bi se Europa mogla suočiti s nedostatkom plina kroz četvrti kvartal, upozorava spglobal.com.

Navodi kako bi potencijalno rješenje bilo rano odobrenje i pokretanje plinovoda Sjeverni tok 2, kojim bi se mogao dopremiti prijeko potreban plin u Europu prije kraja 2021. godine. No, kako se očekuje da će njemačkom regulatoru za to trebati četiri mjeseca (do siječnja 2022.) za objavu nacrta odluke, postoji stvarni rizik da će Sjeverni tok 2 ostati “suh” do početka iduće godine.

Zbog neviđenih tržišnih naprezanja, proizvođači poput Velike Britanije, Norveške, Alžira do Azerbajdžana, uz iznimku Rusije, na tržište plasiraju što je moguće više plina, a svaki neočekivani poremećaj u opskrbnim tokovima u bilo kojoj od tih zemalja mogao bi, uz nedostatak LNG-a, biti poguban za Europu, kažu analitičari S&P Global Plattsa.

Očekuju ipak da će u četvrtom tromjesečju u zapadnu Europu doći više LNG -a nego u istom razdoblju 2020., što bi moglo donijeti određeno olakšanje.

Hladna zima mogla bi izazvati probleme za Europu, upozorio je krajem rujna francuski Engie, a prema Platts-ovim analitičarima, “osim nade u blagu zimu, ne postoji jasno rješenje za europske potrebe ove zime, čak ni uz Sjeverni tok 2.”

Upozoravaju da tvornice gnojiva koje gutaju plin već rade u praznom hodu ili je proizvodnja smanjena te da bismo mogli čak svjedočiti povratku lož-ulja i nafte umjesto plina u elektroenergetska postrojenja.

Što se tiče potražnje za plinom u stambenom sektoru, očekuju da će u četvrtom tromjesečju ostati kao u istom lanjskom razdoblju.

Napominju da ne kupuju svi europski kupci plin na spot-tržištu te da su u boljoj poziciji oni koji su sklopili dugoročne ugovore za uvoz iz Rusije.

Međunarodna agencija za energiju je krajem rujna priopćila kako bi Rusija “mogla učiniti više” za povećanje dostupnosti plina u Europi i pomoći u punjenju europskih skladišta, koja su popunjena na niskoj razini za ovo doba godine te su 26. rujna bila na 74 posto kapaciteta.

