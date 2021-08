Po prvi put od maja na Tajvanu nije zabilježen nijedan slučaj zaraze koronavirusom

“Lokalni potvrđeni slučajevi danas su nula, nije bilo lako”, rekao je u srijedu načelnik Centralnog komandnog centra za epidemije, Chen Shih-Chung.

“Vjerujem da su svi zadovoljni ovom nulom, ali to ne znači da je koronavirus potpuno očišćen na Tajvanu. Pred nama je još dug put, ali ova nula znači da je epidemija relativno stabilna”, rekao je on.

Sposobnost ostrva da zadrži pandemiju izvan zajednice bila je globalna priča o uspjehu. Stanovnici su većim dijelom 2020. i početkom 2021. godine živjeli uglavnom normalnim životom, iako sa zatvorenim granicama.

Ipak, u maju se epidemija alfa soja, za koji se vjeruje da je uvedena putem posada avioprijevoznika, uhvatila i proširila po svim okruzima. Vlada je donijela mjere zatvaranja, ali je rano kritikovana zbog toga što nije reagovala odlučnije ili dovoljno rano, a stanovništvo je ostalo pod ograničenjima trećeg nivoa (u sistemu od četiri nivoa) skoro tri mjeseca.

Na vrhuncu epidemije Alpha, Tajvan je prijavljivao više od 500 slučajeva dnevno. Epidemija je uzrokovala i 818 od ukupno 830 zabilježenih smrtnih slučajeva od Covida-19. prneosi “Klix“.

Chen je rekao da je najava od srijede “samo početak nade”, te da će vlasti neko vrijeme promatrati situaciju prije nego što ublaže restrikcije.

Upozorenje je 27. jula palo na drugu razinu, ipak nisu ga sve regionalne vlade u cijelosti proslijedile, zadržavajući ograničena zatvaranja i ograničenja. U nekim gradovima učenici su se vratili u školu, restorani su ponovo otvoreni za osobne večere, a sport i druga zabava se ponovo pokreću.

Zdravstveni stručnjaci i bivši visoki državni dužnosnici izrazili su zabrinutost u prvim sedmicama izbijanja epidemije zbog toga što je Tajvan postao sve zadovoljniji svojim uspjehom i nije išao u korak sa najnovijom naukom, uključujući i brže varijante i novu svijest o širenju aerosola.

Također država nije provodila masovna testiranja, već se oslanjala na svoju proceduru praćenja i izolacije, za koju su vlasti kazale da je isprva preopterećena. Tokom tromjesečne epidemije provedeno je 2.548.825 testova.

Tajvan je u smislu vakcinisanja bio daleko iza drugih zemalja, zbog kombinacije nedovoljnih narudžbi, globalnih problema s opskrbom, navodnog uplitanja Kine u nabavku i oklijevanja u populaciji.

Međutim izbijanje je dovelo do poboljšanja u reakciji vlasti Tajvana. Sposobnosti testiranja i praćenja povećane su, a uvođenje vakcina ubrzano je uz pomoć inostranih donacija i razvoja tajvanske Medigen vakcine. Više od 40 posto stanovništva primilo je barem jednu dozu, iako je samo 3 posto potpuno vakcinisano, prema podacima Our World In Data.

