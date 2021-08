Žene su nestale s ulica Kabula u roku od 48 sati

Sada daleko manje žena izlazi na ulice u odnosu na prije samo nekoliko dana. One hrabrije obično su odjevene konzervativnije nego prije, lica su im često prekrivena nikabima ili velovima. Mnoge obrazovane i neustrašive žene, koje su posljednje desetljeće gradile svoje karijere, očajnički traže izlaz, zabrinute da bi mogle postati mete talibana.

“Razmišljam o svojoj budućnosti, svojim kćerima, što će biti s njima ako me ubiju. Dvije kćeri ostati bez majke”, rekla je jedna žena kojoj CNN iz sigurnosnih razloga ne navodi ime. Radila je za brojne međunarodne nevladine organizacije. Kaže da je danima očajnički tražila pomoć od njih, no nitko se nije odazvao: “Nije lako, imam više od 10 godina iskustva rada s međunarodnim organizacijama, a nijedna mi nije pomogla.”Raste prodaja burki

Za jednu trgovinu odjeće u središtu Kabula dolazak talibana značio je poticaj za poslovanje. Vlasnik je CNN-u rekao kako je posljednjih dana prodao mnogo burki. Ovaj odjevni predmet pokriva tijelo od glave do pete, s mrežicom na očima. Bila je to obvezna odjeća za žene kad su talibani posljednji put vladali Afganistanom 90-ih godina. Burke su u posljednja dva desetljeća u Kabulu postale mnogo rjeđe, ali vijest da su se talibani vratili potaknula je prodaju.

Trgovac je rekao da su njegovi kupci uglavnom uplašeni muškarci koji kupuju burke za svoje supruge, kćeri i druge žene jer smatraju da će odsad nošenje burke biti jedini način za sigurno kretanje ulicama.

Zasad talibani inzistiraju na tome da će se život i dalje odvijati normalno, govoreći zaposlenicima vlade da se vrate na posao. Talibanski čelnici tvrde kako ne postoji opasnost po “imovinu, čast i život” afganistanskih građana, a svojim borcima su poručili da ne ulaze u domove ljudi te da im ne oduzimaju automobile.

Međutim, sama obećanja nisu dovoljna da ublaže zabrinutost ljudi. Teško naoružani talibanski borci koji patroliraju centrom Kabula možda još ne nameću stroga pravila u životima ljudi, ali strah da bi se to moglo promijeniti u bilo kojem trenutku je sveprisutan, zaključuje CNN.

Održali presicu i obećali prava žena, ali…

Talibani su jučer, podsjetimo, održali konferenciju za medije u kojoj su govorili da će poštovati ženska prava. No nisu zaboravili naglasiti bitnu razliku – da će se raditi o ženskim pravima na način na koji ih oni vide.

“Jamčimo sva prava žena u sklopu šerijatskog zakona. Žene mogu raditi u obrazovanju i zdravstvu. Ako je međunarodna zajednica zabrinuta, neka znaju da će naše žene imati sva prava u okviru šerijata. Naše žene su muslimanke i moraju poštovati šerijatski zakon”, kazali su, među ostalim,piše Index

