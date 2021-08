Ashraf Ghani: Morao sam otići iz Kabula da bih spriječio krvoproliće

“Danas sam napravio težak izbor. Ako se to ne kontrolira, bezbroj patriota bi postradalo, a grad Kabul bi bio devastiran, što bi rezultiralo velikom humanitarnom katastrofom u gradu od šest miliona ljudi. Talibani su jasno dali do znanja da su spremni izvršiti krvavi napad na cijeli Kabul i stanovništvo Kabul Sharifa kako bi me svrgnuli. Kako bih spriječio poplavu krvoprolića, odlučio sam otići”, napisao je Ghani, piše N1.

Dalje dodaje da su talibani dobili mač i pištolj te da su sada odgovorni za zaštitu dostojanstva, imetka i samopoštovanja građana.

“Ali legitimnost srca ih nije osvojila. Nikada u istoriji suha sila nikome nije dala legitimitet i nikada neće. Oni se sada nalaze pred novim historijskim ispitom. Ili će sačuvati ime i čast Afganistana ili će dati prednost drugim mjestima i mrežama. Mnogi ljudi i mnogi slojevi su u strahu i nemaju vjere u budućnost. Talibani moraju osigurati da svi narodi, etničke pripadnosti, različiti slojevi, sestre i žene Afganistana imaju jasan plan za osvajanje legitimiteta i osvajanje srca ljudi te ga podijeliti s ljudima. Uvijek ću intelektualno i kroz programe služiti svom narodu. Još mnogo novosti za budućnost. Živio Afganistan”, poručio je Ghani.

Facebook komentari