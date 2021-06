Mnogo povrijeđenih u Njemačkoj, šteta će se sabirati sedmicama…

Brojni gradovi su trenutno pod vodom, a na internetu iz sata u sat dolaze novi snimci i fotografije koji nisu nimalo prijatni.

Jedan od ugroženijih gradova je Stuttgart. Veliki broj snimaka iz ovog grada može se pronaći u ovim trenucima na Twitteru, a na istim se može vidjeti oluja, kiša, poplave…

Najveću pažnju izazivaju snimci i fotografije iz podzemnih željeznica gdje je situacija zaista haotična.

U Njemačkoj je i početkom mjeseca vladalo strašno nevrijeme, ali čini se da nije ni blizu kao sada. Izvještaji iz te zemlje kažu kako je do sada nekoliko osoba povrijeđeno te da je pričinjena velika materijalna šteta.

U nastavku pogledajte nekoliko video snimaka:

The weather in southern Germany has been really extreme since last week! Hail, thunderstorms, lots of rain, strong winds! A lot of damage has been done. Today too, there is a warning for storms, heavy rains and hail.@BTS_twt pic.twitter.com/0qQfGiRpKi

— Raya⁷ (@Raya_for_BTS) June 29, 2021