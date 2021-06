Erdogan saopćio nove mjere normalizacije u Turskoj i najavio intenzivniju vakcinaciju u junu

Nakon što je kabinet u Predsjedničkoj palati zasjedao tri sata i 40 minuta, Erdogan je u obraćanju javnosti kazao da ta zemlja, shodno napravljenom poboljšanju epidemiološke slike, prelazi na novu fazu normalizacije života i relaksacije restrikcija.

On je kazao da će ograničenje kretanja u Turskoj i dalje na snazi biti od 22 sata do 5 sati svakim radnim danom i subotom, a da će takva mjera na snazi biti i od 22 sata u subotu do 5 sati ujutro u ponedjeljak, dakle tokom cijele nedjelje.

Od sutra će u Turskoj i ugostiteljski objekti moći pružati usluge uz poštivanje osnovnih mjera od 7 do 21 sat, a dostavu vršiti i do ponoći. S radom u istom periodu i u poštivanje istih mjera počet će i kafeterije, čajdžinice, bašte, dvorane, lunaparkovi, sportski poligoni i slična mjesta.

“Iako ne u mjeri koju smo priželjkivali, smanjenje broja novozaraženih i umrlih u protekle dvije sedmice potvrda su učinkovitosti provedenih mjera“, kazao je Erdogan i poručio da će mjere i za naredni mjesec juli biti utvrđene na osnovu epidemoloških parametara u narednim sedmicama.

Erdogan je također saopćio da će nova akademska godina na univerzitetima u Turskoj početi 13. septembra, a da će javne institucije i dalje raditi po fleksibilnom režimu uvedenom s ciljem suzbijanja širenja virusa.

“Sportski klubovi će uz poštivanje osnovnih mjera moći nastaviti aktivnosti od sutra, a drugi kolektivi od druge polovice juna. Svadbe će se od sutra moći održavati na otvorenom i u zatvorenim prostorima uz poštivanje određenih epidemioloških mjera“, kazao je Erdogan.

Turski predsjednik je nakon današnje sjednice kabineta također kazao da su ukupni poticaji i pomoć od 661 milijardu lira imali važnu ulogu da je ta zemlja u jeku pandemije COVID-19 izbjegla veće ekonomske gubitke, socijalne probleme i sigurnosne prijetnje.

On je najavio da će u narednim danima biti dodijeljena i pomoć od 150 miliona lira za poljoprivrednike koji su pogođeni sušom i da će tako moći uložiti u navodnjavanje i modernizaciju svojih imanja.

“Rast ekonomije Turske pokazatelj je nastavka investicija, proizvodnje i zapošljavanja“, kazao je Erdogan.

Turski predsjednik Erdogan je najavio da će juni u punom smislu te riječi biti mjesec mobilizacije u vakcinaciji protiv koronavirusa u Turskoj.

“U jeku smo priprema da u junu u Tursku dopremimo maksimalne količine i apliciramo ih u saradnji sa kompanijama sa kojima smo potpisali ugovore kao što su BioNTech, Sinovac i Sputnik V. Turska će ako Bog da do kraja godine imati svoju anticovid vakcinu“, kazao je Erdogan.

Turski predsjednik je u obraćanju naciji uputio i čestitke turskim sportskim kolektivima na ostvarenim rezultatima u protekloj sezoni, a posebno novom fudbalskom prvaku Turske Besiktasu i košarkašima Anadolu Efesa koji su osvojili Turkish Airlines Euroligu.

Ukazujući na prošlosedmični završetak radova na izgradnji autoputa “Kuzey Marmara”, otvaranje novoizgrađene džamije na Taksimu i Camlica tornja, Erdogan je kazao da su to sve novi iskoraci Turske na putu progresa i da su to novi simboli Istanbula koji su svojevrsno ostvarenje sna mnogih generacija.

On je kazao da se po ulasku na autoput u Edirneu na zapadu Turske sada bez ikakvih semafora i ulazaka u naselja može voziti cijelih 1.200 kilometara i stići u Sanliurfu.

“Mi već moramo raditi na pripremi realizacije vizije Turske za 2053. godinu. Možda se 32 godine u životu jednog pojedinca i čine dugim periodom, ali u životu društva je to kratko poput treptaja. Zato su planiranja i vizije važne“, kazao je Erdogan.

Turska je u maju uvela 17-dnevno ograničenje kretanja i tako znatno poboljšala epidemiološku situaciju. Do danas su na snazi bila ograničenja kretanja od 21 do 5 sati tokom radnih dana i potpuno ograničenje kretanja tokom vikenda.

U Turskoj je od početka pandemije potvrđeno ukupno 5,2 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavilo se više od 5,1 milion ljudi, a od posljedica zaraze umrlo je 47.405 ljudi.

U procesu anticovid imunizacije u Turskoj je do sada aplicirano 29,06 miliona vakcina i to na način da je prvu dozu primilo 16,58 miliona ljudi, a drugu dozu 12,47 miliona ljudi.

