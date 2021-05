Erdoan: Islamofobija je prouzrokovala masakre u Bosni i tragediju u Palestini

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je danas u Ankari kako svijet treba shvatiti da ne islam, nego islamofobija predstavlja globalnu prijetnju te kako je upravo islamofobija prouzročila masakre u Bosni, u Arakanu, kao i tragedije koje još traju u Palestini i Turkistanu, javlja Anadolija.

Erdoan je govorio na Međunarodnom simpoziju “Mediji i islamofobija” koji se danas i sutra održava u Ankari.

Govoreći o problemu islamofobije, Erdoan je kazao kako je to bolest koja se u mnogim dijelovima svijeta, posebno na Zapadu, brzo širi poput raka.

Podsjetio je kako su kroz historiju uvijek postojala rivalstva, napetosti pa čak i krvavi sukobi između ljudi različitih religija.

– Križarski ratovi koji su vođeni sa sanjanjem o osvajanju Anadolije i Al-Qudsa (Jeursalem) i trajali dugo, razaranjima koja su izazvali, promijenili su tok svjetske historije. S druge strane, tokom osmanskog osvajanja, koje je proširilo do Beča, nemoguće je pronaći niti jedan slučaj koji bi mogao u tešku poziciju staviti naše pretke, nas, niti naše unuke – poručio je Erdoan.

Napori Zapada

Dodao je kako je, nasuprot toga, Zapad uvijek čuvao i sačuvao svoje aroganciju i mržnju prema istočnjačkim društvima, naročito prema Turcima pod terminom “orijentalizma”.

– Ako to potvrđuje i jedan od posljednjih primjera, a koji je podizanje zastave terorističkog Izraela na zgradi Vlade Austrije, onda je vrlo lahko razumjeti do koje mjere je to došlo – rekao je Erdoan.

Dalje je naveo kako široki pokreti političkih i kulturnih promjena poduzeti na područjima koja su nekada bila u sastavu Osmanskog Carstva, nisu ništa drugo do napori Zapada da rekonstruira razlike u ovim regijama stavljajući ih u vlastiti format.

– Ako se osvrnemo oko sebe, ovakav pristup, gdje možemo vidjeti djelimične uspjehe, nije uspio imati široku osnovu zbog vjerskog i etničkog rasizma koji sadrži. Ovaj neuspjeh očitovao se u obliku beskrajnih vanjskih intervencija, unutrašnjih sukoba te dubokih i krvavih događaja u islamskom svijetu. U novijoj povijesti bezbroj je primjera patnji koje je prouzročila islamofobija, masakri u Bosni, masakri u Arakanu i tragedije koje se još uvijek od Turskistana do Palestine – poručio je Erdoan.

Dodao je kako je strategija “demoniziranja muslimana”, koju je pokrenula američka administracija nakon napada 11. septembra, pokrenula virus islamofobije koji je već bio prisutan u kulturnoj strukturi mnogih društava

Islamski svijet

– Oni koji su genocid nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu stavili u posebnu zagradu, sada su za metu postavili muslimane. Novi rasizam prema muslimanima koji zapadnjaci pokušavaju smekšati izrazom ‘islamofobija’, kao što znamo predstavlja neprijateljstvo prema islamu”, naglasio je Erdoan.

Podvukao je da oni koji okreću leđa činjenici da blagostanje ne može opstati na mjestu gdje je nestala sloboda, gaje neprijateljstvo prema vlastitoj budućnosti, a ne prema islamu.

Dodao je kako su javni autoriteti (na Zapadu), odgovorni za sigurnost svih građana, praktično ušli u utrku neprijateljstva prema islamu.

– Sve zajednice i države izložene prijetnji islamofobije trebaju formirati snažnu međunarodnu komunikacijsku mrežu. Moramo objasniti svakom od 7,5 milijardi ljudi na svijetu da ne islam, nego islamofobija predstavlja globalnu prijetnju. Kada islamski svijet bude jedinstven, njegova borba protiv neprijateljstva prema islamu vrlo brzo će dati rezultate – poručio je Erdoan. ​​​​​​​prenosi “Avaz“.

