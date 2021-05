“PRIJETI MI SMRTNA KAZNA” – Ko je mladi novinar zbog kojeg je Lukašenko otišao toliko daleko da organizuje OTMICU AVIONA

Ispostavilo se da je prijetnja lažna ali je zato Protaševič uhapšen, baš kao i njegova djevojka Sofija Sapega sa kojom je putovao nakon odmora u Grčkoj, kako je saopštio Evropsko humanistički univerzitet iz Viljnusa.

Rojters je prenio da je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko naredio prinudno slijetanje aviona u Minsk. Dok osude ovakvog postupka vlasti stižu sa svih strana – iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, NATO i OEBS-a, zvaničnici Litvanije su pokrenuli krivičnu istragu koja, kako su naveli, uključuje “otmicu aviona u terorističke svrhe” i kršenje ljudskih prava po brojnim međunarodnim sporazumima.

Litvanijske vlasti navode da se osim Protaševiča i Sapege najmanje još četvoro ljudi nije ukrcalo nazad u avion nakon incidenta u Minsku.

Politički aktivista Bil Brauder preneo je prvobitno saopštenje aviokompanije.

Ryanair’s statement fails to mention that 6 people didn’t continue on to Vilnius: Roman Protasevich, the Belarusian opposition journalist and his girlfriend who were detained, and four mysterious Russians who decided to end their trip on Minsk. https://t.co/9jyost5FDJ

— Bill Browder (@Billbrowder) May 23, 2021