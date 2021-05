Nude im pivo i volove za maloljetne kćerke: Ispovijest Julije i Marijane će vam zalediti krv u žilama

U planinskim krajevima meksičke države Gerero svaka devojčica “ima svoju cijenu” u ropstvu 21. vijeka karakterističnom za to područje.

Naime, “običaji zajednice” jesu to da kada djevojčice napune 9 godina, roditelji mogu da ugovore brak i da ih prodaju u iznosu od 40.000 do 200.000 pezosa ili pak da to bude u naturi, tako što bi kupac ponudio volove, stoku ili pivo za nečiju kćerku.

Meksički medij Reforma intervjuisao je nekoliko žena iz starosjedelačkog plemena koje su prošle kroz ovakva iskustva, odnosno koje su roditelji prodali.

– Odrede vam cijenu i tako vas prodaju bez pitanja i bez obrazloženja. Ne postoji mogućnost da ne pristanete – rekla je Julija, koju je deda prodao kada je imala 13 godina.

Ona je uspjela da pobjegne iz te porodice kojoj je prodata pošto ju je muž konstantno, godinama tukao.

– Kaže se da običaji nalažu da kad se djevojka proda, ona bude zaštićena u novoj kući kao snaha, ali u praksi to nije tako. Svaka prolazi kroz različite vrste zlostavljanja, fizičkog, psihičkog ili s*ksualnog – dodaje Julija.

Izvjesna Marijana, koja je takođe porodata kao dijete, podijelila je sličnu priču.

– Ako vlasti ne dozvoljavaju da se trguje droga i oružje, zašto dozvoljavaju trgovinu ljudima na ovaj način. Djevojke prodaju kao životinje, a oni koji ih kupe, ponašaju se kao prema vlasništvu – navela je ona.

Procjenjuje se da se u Gereru godišnje za udaju proda oko 300.000 djevojčica i maloljetnih djevojaka, ali ne postoje tačne brojke.

Marta Givaudan, predsjednica jedne meksičke nevladine organizacije tvrdi d institucije nisu preduzele ništa kako bi spriječila ove običaje ropstva koji datiraju iz davnina.

– Muškarci uglavnom kupuju djevojke za svoje sinove kako bi ih oženili. Zlostavljanja i s*ksualna iskorišćavanja u ovakvim okolnostima su, nažalost, normalna pojava. Tako se nastavlja ciklus nasilja i siromaštva, a poseban problem nastaje kada djevojčice zatrudne – navela je Givaudan, uz podsjećanje da država Gerero zauzima drugo mjesto u svijetu po tinejdžerskoj trudnoći, piše “Objektiv“.

