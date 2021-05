Gej momku (20) su brat i rođaci odrubili glavu zato što su saznali za njegovu se*sulanu orijentaciju

Alirezu Fazeli-Monfaredu (20) su navodno ubili njegov brat i rođaci nakon što su otkrili da ga je iranska vojska izuzela iz službe zbog “se*sualnih izopačenosti”.

Alireza je posljednji put razgovarao sa majkom telefonom, rekao je njegov najbolji prijatelj Aghil Abiat za Iran Wire. Nakon toga, Alireza je automobilom odvezen u selo Borumi, blizu glavnog grada Ahvaza, gdje su ga brat i rođaci ubili i odsjekli mu glavu, pa njegovo tijelo bacili uz drvo.

Alireza je planirao da pobjegne iz Irana i pridruži se svom dečku kao izbjeglica u Turskoj prije njegove smrti. Njegov partner, aktivista Aghil Baiat, rekao je iranskoj LGBTQ mreži da su ubice nazvale Alirezinu majku neposredno nakon ubistva i rekli joj gdje da pronađe njegovo tijelo. Alirezina majka je bila “hospitalizovana u šoku” nakon ubistva, a ubice su uhapšene, rekao je Baiat.

Rest in peace Alireza Fazeli Monfared. This 20-year-old beautiful soul from Iran was brutally killed by his brother & cousins for being gay as part of an honour killing.

Iran's LGBTQ community is brutalised both by the regime & by bigotry in certain families#علیرضا_فاضلی_منفرد pic.twitter.com/LsWBlvSKYX

