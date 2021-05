Putovanje u doba corone: Gdje možete putovati za vrijeme pandemije?

Preporuka Ministarstva vanjskih poslova jest da se izbjegavaju putovanja koja nisu nužna.

Ažurne podatke i preporuke o putovanjima možete pronaći na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koronavirus.hr i, ako putujete u neku od članica Europske Unije, Island, Lihtenštajn, Norvešku ili Švicarsku, na stranicama Re-open EU i europa.eu.

U BiH mogu ući.

Državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja;

Posada i kabinsko osoblje zrakoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina;

Vozači i suvozači teretnih vozila prilikom vršenja međunarodnog transporta robe u cestovnom saobraćaju uz uvjet da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje dulje od 12 sati;

Posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu;

Diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri izvršavanju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajući važeću putovnicu;

Osoblje civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu hitan i neodgodiv;

Pripadnici oružanih snaga država članica NATO i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnici Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini;

Šefovi država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine;

Stranci koji su u tranzitu preko teritorija Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju Bosne i Hercegovine,

Maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Trenutno se prilikom ulaska u BiH ne određuju mjere karantene ili samoizolacije, dok su sve osobe po ulasku u Bosnu i Hercegovinu obavezne pridržavati se uputstava i poštovati sve naredbe nadležnih epidemiološko-zdravstvenih organa (socijalna distanca, zaštitne maske, dezinfekcija ruku i dr.).

Ulazak u Crnu Goru

Prvog lipnja 2020. su ukinute mjere karantene i samoizolacije uvedene zbog sprečavanja širenja COVID-19. Hrvatskim državljanima nije potrebna viza za ulazak u Crnu Goru, već samo valjana putna isprava za boravak u svrhu turizma do 90 dana. Isto tako, putovati mogu i s valjanom osobnom iskaznicom (izdanom nakon 1. siječnja 2003.), ali u tom slučaju u Crnoj Gori mogu turistički boraviti do 30 dana. Valuta je EUR.

Na snazi su sljedeće epidemiološke mjere:

Obvezno je nošenje maske i održavanje fizičke udaljenosti od najmanje dva metra među osobama koje nisu članovi istog kućanstva;

Zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja od 00: 00 do 05.00 sati (osim za hitne službe i neophodna zanimanja);

Zabranjena su masovna društvena okupljanja na zatvorenim i otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe i druge manifestacije, uz izuzetak stručnih, znanstvenih, radnih i službenih aktivnosti uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera i kazališta, muzeje, galerije i kina, koja mogu biti otvorena do 22 sata;

Zabranjen je putnički međugradski prijevoz od petka u 23:00 do ponedjeljka u 05:00 (osim iz zdravstvenih razloga, neophodnih službi ili međunarodnog ili tranzitnog prijevoza);

Javni prijevoz (bilo cestovni, željeznički ili pomorski) se obavlja uz posebne mjere prevencije (putnici moraju nositi zaštitne maske, dezinficirati ruke)

Zabranjen je rad noćnih klubova, barova i diskoteka;

Ostali ugostiteljski objekti rade od 07:00 do 23:00. Restorani, kafići i slični ugostiteljski objekti su obvezni osigurati sredstva za dezinfekciju na ulazu u objekt i na svakom stolu, osigurati redovitu dezinfekciju zajedničkih prostorija, pokućstva i opreme, odvojiti razmak između stolova od dva metra na terasi objekta ili odvojiti stolove materijalom pogodnim za dezinfekciju visine 170 cm, onemoguće uslugu samoposluživanja i zadržavanje uz šank. Svi zaposlenici i gosti moraju nositi zaštitne maske, osim tokom neposredne konzumacije jela i pića. Za stolovima smiju sjediti maksimalno četiri gosta;

Zabranjeno je izvođenje glazbenog programa uživo, osim na terasama i u vrtovima u razdoblju od 18:00 do 21:00;

Na javnoj stranici Instituta za javno zdravlje Crne Gore redovito se ažurira popis zemalja iz kojih se odobrava ulazak u Crnu Goru, i pod kojim uvjetima, kao i aktualne informacije o stopi aktivnih slučajeva COVID-19 po općinama

Ulazak u Italiju

Vladinom uredbom na čitavom teritoriju Italije je na snazi izvanredno krizno stanje do 31. srpnja 2021. Uredbom ministarstva zdravstva od 26. travnja većina je regija u žutoj zoni (niskog epidemiološkog rizika). Uredbom koja će biti na snazi do 15. svibnja 2021. svi putnici koji dolaze u Italiju iz zemalja EU moraju predočiti negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 48 sati te se podvrgnuti samoizolaciji i promatranju u trajanju od pet dana. Također imaju obvezu obavijestiti o svom ulasku odjel za prevencije zdravstvene ustanove nadležne za regiju u kojoj borave. Nakon petodnevne samoizolacije dužni su se ponovno podvrgnuti PCR ili antigenskom testiranju. Ako ponovljeni test bude negativan, samoizolacija se ukida.

Putnici iz trećih zemalja s niskim epidemiološkim rizikom imaju iste obveze, osim što je razdoblje samoizolacije u trajanju 10 dana.

Zabranjuje se ulazak u Italiju osobama koje su posljednjih 14 dana boravile u ili bile u tranzitu preko Brazila, Indije, Bangladeša i Šri Lanke, osim osobama koje u Italiji imaju boravište/prebivalište a koje će po ulasku u Italiju biti podvrgnute strožim mjerama samoizolacije.

Iznimke od gore navedenog su:

Kretanja opravdana neodgodivim poslom;

Kretanja opravdana neodgodivim zdravstvenim potrebama;

Vraćanjem u mjesto prebivališta odnosno boravišta;

Tranzit do 72 sata;

Neophodan ulazak do 120 sati.

Iznimke se odnose na profesionalne prijevoznike, putničko osoblje, osobe protokola reguliranih zdravstvenom sigurnošću, sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, prekogranični radnici, diplomatsko osoblje, vojno osoblje i policija u obavljanju službene dužnosti, učenici i studenti u povratku u Italiju).

Obavezno je nošenje maske na otvorenom te je na snazi zabrana kretanja na cijelom nacionalnom teritoriju od 22 sata do pet sati ujutro. Obaveza nošenja zaštitne maske odnosi se na otvorene i zatvorene prostore, kako javne tako i privatne, izuzev vlastitog doma. U slučaju nepoštivanja odredbe o nošenju maske, osoba podliježe novčanoj kazni od 400 do 1000€. Od obveze nošenja zaštitne maske izuzeta su djeca do šeste godine života, osobe s patologijama ili invaliditetom zbog kojeg je nošenje maske opasno za osobu. Zaštitna maska nije obavezna tijekom sportskih aktivnosti.

Italija je i dalje podijeljena na tri zone: crvenu (visoki epidemiološki rizik i strože mjere), narančastu (srednji epidemiološki rizik) i žutu (niži epidemiološki rizik) u koje se svrstavaju pojedine talijanske regije, u kojima su na snazi različite mjere. Svaka dva tjedna analizira se epidemiološka situacija u regijama, te temeljem istih regije se svrstavaju u pojedine boje/zone. Budući da su boje/zone u kojima se nalaze regije podložne promjenama, te da se neki gradovi nalaze u lockdownu, savjetuje se hrvatskim državljanima informiranje neposredno prije puta o mjerama u talijanskoj regiji u koju putuju.

Epidemiološke mjere i rizik po regijama od 26. travnja 2021. su:

U crvenoj zoni visokog epidemiološkog rizika nalazi se Regija Sardinija;

U narančastoj zoni srednjeg epidemiološkog rizika nalaze se Basilicata, Kalabrija, Apulija, Sicilija i Valle d’Aosta;

U žutoj regiji niskog epidemiološkog rizika nalaze se: Abruzzo, Kampanija, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lacij, Ligurija, Lombardija, Marke, Molise, Pijemont, Autonomna pokrajina Bolzano, Autonomna pokrajina Trento, Toskana, Umbrija i Veneto.

Kretanje između regija niskog epidemiološkog rizika (žutih) regija je dozvoljeno, dok je ono između regija srednjeg i visokog epidemiološkog rizika ograničeno na one koji posjeduju tzv. green pass, odnosno zelenu propusnicu. Istu mogu ishodovati osobe koje su cijepljene, preboljele COVID-19 ili koje su se testirale molekularnim, odnosno brzim brisom. U prva dva slučaja ista će vrijediti šest mjeseci dok će u posljednjem vrijediti 48 sati.

Ulazak u Mađarsku

Uredba mađarske vlade od 1. rujna 2020. o zabrani ulaska u Mađarsku svim stranim državljanima je i dalje na snazi. Ona vrijedi i za državljane Republike Hrvatske koji nemaju odobren stalni ili privremeni boravak u Mađarskoj. Strani državljani koji imaju reguliran boravak imaju obvezu samoizolacije u trajanju od 10 dana, koja se može ukinuti u slučaju dva negativna PCR testa izvršena u Mađarskoj o osobnom trošku, u roku od pet dana s razmakom od najmanje 48 sati.

Zabrana se ne odnosi na osobe koje pri prelasku granice daju vjerodostojan dokaz da su preboljeli bolest u periodu od šest mjeseci prije ulaska.

Strani državljani mogu ući u Mađarsku bez ograničenja, ako je u pitanju putovanje radi obavljanja poslovne ili gospodarske aktivnosti, što potvrđuju potpisanim dokumentom u izvorniku, na kojem poduzeće (ili drugi subjekt) navodi konkretan poslovni razlog.

Hrvatski državljani koji žive u pograničnom području mogu ulaziti u Mađarsku na najviše 24 sata i zadržavanje u pograničnom pojasu od 30 km s druge strane granice.

Mađarska policija može stranim državljanima izdati odobrenje za ulazak u svrhu:

Sudjelovanja u sudskom ili drugom službenom postupku;

Korištenja zdravstvene usluge, ovjerene dokumentom koji izdaje zdravstvena ustanova;

Ispunjavanja obveze oko školovanja;

Putovanja do mjesta preuzimanja robe u međunarodnom prijevozu;

Sudjelovanja na obiteljskim događajima (vjenčanja, krštenja, sprovodi i slično);

Njegovanja bliskog srodnika.

Zahtjev za odobrenje se može podnijeti elektroničkim putem na engleskom ili mađarskom jeziku ovdje. Osobe kojima policija odobri ulazak podliježu istim pravilima za samoizolaciju kao i strani državljani sa reguliranim boravkom u Mađarskoj.

Strani državljani u tranzitu mogu ući na teritorij Mađarske radi tranzita ako se zdravstvenim pregledom na granici utvrdi da nemaju simptome zaraze. Dodatni uvjeti za tranzit su predočenje dokaza o razlogu putovanja i odredištu, osiguran ulazak u državu koja je krajnje odredište, kao i ulazak u Mađarskoj susjednu državu kroz koju trebaju proći, a kretanje im je dozvoljeno isključivo određenim graničnim prijelazima i pravcima u određenom vremenu, uz obvezu napuštanja Mađarske u roku od 24 sata.

people-2591874_1920

Foto: Pixabay

Ulazak u Sloveniju

Putnicima koji ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu (među kojima je i Republika Hrvatska) se određuje desetodnevna karantena. Putniku neće biti određena karantena ako na graničnom prijelazu predoči:

Negativan PCR test, ne stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa, obavljenog u državi članici EU-a ili Schengenskog područja, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Sjedinjenim Državama;

Potvrdu o pozitivnom rezultatu PCR testa koja je starija od 21 dana, ali nije starija od šest mjeseci ili potvrdu liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i nije prošlo više od šest mjeseci od pojave simptoma;

Dokaz o cijepljenju protiv COVID-19 kojim se dokazuje da je od primanja druge doze cjepiva proizvođača BioNTech/Pfizer prošlo najmanje sedam dana, proizvođača Moderna najmanje 14 dana ili od primanja prve doze cjepiva proizvođača AstraZeneca, proizvođača Johnson i Johnson, te cjepiva Sputnik V prošlo najmanje 21 dan. Potvrda o testiranju i potvrda liječnika trebaju biti izdane u državama članicama EU ili Schengenskog područja, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Sjedinjenim Državama. Određenim je kategorijama osoba ulazak u Sloveniju dozvoljen bez određivanja karantene i bez negativnog PCR testa na COVID-19. Više informacija o svim iznimkama i mjere prelaska granice pročitajte na poveznici.

Ulazak u Srbiju

Strancima je dozvoljen ulazak u Srbiju samo ako posjeduju negativan PCR test izdan od strane laboratorija države iz koje dolaze, ne stariji od 48 sati. Ako dođe do kašnjenja prilikom ulaska zbog vanjskih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, test ne može biti stariji od 72 sata.

Osobe koje su izuzete od obaveze posjedovanja negativnog PCR testa su:

Osobe koje su u tranzitu kroz Srbiju (do 12 sati);

Posade i kabinsko osoblje zrakoplova;

Diplomati i predstavnici međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih obitelji, koji su akreditirani u Srbiji;

Djeca do 12 godina, ako su u pratnji roditelja/staratelja koji posjeduje negativan PCR test;

Osobe kojima je odobren privremeni boravak ili trajno nastanjenje u Srbiji;

Pripadnici stranih vojnih, policijskih i dr. službi sigurnosti koji su u tranzitu ili dolaze u Srbiju radi izvršenja službenih zadataka, uz prethodnu najavu;

Strani državljani prilikom obavljanja međunarodnog prijevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili osoba;

Pod uvjetom reciprociteta, državljani susjednih zemalja iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriju Srbije;

Pod uvjetom reciprociteta, državljani susjednih zemalja iz pograničnog područja koji su zaposleni na teritoriju Srbije;

Osobe koje su potpuno cijepljene protiv COVID-19 u Srbiji i imaju dokaz o cijepljenju izdan od strane zdravstvene ustanove.

Državljani Srbije i strani državljani kojima je odobren privremeni boravak ili trajno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji pri ulaska ne posjeduju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, određuje se mjera karantene u kućnim uvjetima u trajanju od 10 dana od dana prelaska granice. Ova mjera prestaje ako osoba u vrijeme trajanja mjere dobije negativan PCR test izdan u Srbiji. Navedenim osobama će prilikom ulaska u Srbiju biti uručeno pismena obavijest o obavezi mjere kućne karantene i upozorenje na obavezu javljanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravstvo u roku od 24 sati od prelaska granice, putem elektronske prijave na ovoj web stranici.

Strani državljani koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodnu najavu Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uvjetom da u roku od 24 sata od prelaska granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan PCR test ili antigenski test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdanog od referentnog laboratorija u Republici Srbiji.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova-Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata prije očekivanog prelaska granice.

Ulazak (povratak) u Republiku Hrvatsku

Putnici koji neposredno ulaze u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU ili država članica Schengenskog prostora a nalaze se na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti mogu ući u zemlju pod istim uvjetima kao i pred izbijanje pandemije ako ne pokazuju simptome te nisu bili u bliskom kontaktu s osobom oboljelom od COVID-19 te im se ne određuje samoizolacija niti zahtijeva dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju bolesti.

Svi ostali putnici koji ulaze u RH iz EU moraju predočiti ili:

Negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa, čiji nalazi ne smiju biti stariji od 48 sati od uzimanja brisa;

Potvrdu o cijepljenju (drugom dozom, ako se radi o cjepivu koje se prima u dvije doze) ukoliko je primljeno prije više od 14 dana od prelaska granice

Liječničku potvrdu preboljenja;

Moraju obaviti PCR ili brzo antigensko testiranje odmah po ulasku u Republiku Hrvatsku o vlastitom trošku uz obvezu samoizolacije do dolaska negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja, putnicima se određuje mjera samoizolacije u trajanju od 10 dana

Iznimke od ovih pravila su kako slijedi:

Radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan nje dulje do 12 sati;

Učenici, studenti, stažisti;

Pomorci i radnici u sektoru prometa i prijevoza;

Diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv istih i čija je fizička prisutnost neophodna, vojno i policijsko osoblje, te osoblje civilne zaštite i humanitarni djelatnici koji obavljaju svoje dužnosti;

Osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;

Putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;

Pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga;

Druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.

Ista pravila vrijede i za državljane država članica EU koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja (onih koje nisu članice EU).

Državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica Schengenskog prostora, niti su osobe s dugotrajnim boravištem ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke su:

Zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

Pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);

Osoblje u prometnom sektoru;

Diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

Putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;

Osobe koje putuju radi školovanja;

Pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati)

Osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati), i osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade, koji moraju predočiti:

negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa, čiji nalazi ne smiju biti stariji od 48 sati od uzimanja brisa;

potvrdu o cijepljenju (drugom dozom, ako se radi o cjepivu koje se prima u dvije doze) ukoliko je primljeno prije više od 14 dana od prelaska granice;

liječničku potvrdu preboljenja;

moraju obaviti PCR ili brzo antigensko testiranje odmah po ulasku u Republiku Hrvatsku o vlastitom trošku uz obvezu samoizolacije do dolaska negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja, putnicima se određuje mjera samoizolacije u trajanju od 10 dana.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz Južne Afrike, Brazila, Indije i Zanzibara (Tanzanije) imaju obvezu predočiti negativan nalaz PCR testa ne stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije se može skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Facebook komentari